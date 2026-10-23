Nach bitterer 3:4-Niederlage Vor Mörschbach-Partie: Anadolus große Videoanalyse Lutz Klattenberg 23.10.2026, 11:20 Uhr

i Dzenis Ramovic, Spielertrainer von Anadolu Koblenz ärgert sich über die Fehler seiner Mannschaft. Jörg Niebergall

Dzenis Ramovic, Spielertrainer von Anadolu findet wie gewohnt klare Worte, was seine Mannschaft angeht. Laut ihm offenbarte eine Videoanalyse, dass die Koblenzer bereits zehn Punkte mehr auf dem Konto haben müssten.

Anadolu Koblenz kommt in dieser Spielzeit in der Bezirksliga Mitte einfach nicht in Fahrt. Bei der 3:4-Niederlage zuletzt gegen den SV Eintracht Mendig reichte auch eine 2:0-Führung nicht und Trainer Dzenis Ramovic ärgerte sich maßlos. Auf Besserung hofft Anadolu nun am Sonntag (14.







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