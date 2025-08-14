Das erste Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Metternich beim bis dato völlig Unbekannten HSV Neuwied mit 3:1 für sich entschieden. Nun folgt im ersten Heimspiel am Freitagabend ein Kontrastprogramm, denn mit der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach empfängt der FC den Bezirksliga-Dino ab 19.45 Uhr auf dem Kunstrasen am Trifter Weg.

Der Metternicher Trainer Leo Sousa wünscht sich ein ähnliches Ergebnis wie vor Wochenfrist in Neuwied: „Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, konstanter zu werden. Und damit wollen gleich anfangen. Allerdings muss dabei auch gesagt werden, dass das Resultat gegen den HSV gepasst hat, die Leistung aber noch stark ausbaufähig war."

Emre Simsek noch für zwei weitere Spiele gesperrt

Der Gegner vom Hunsrück ging am ersten Spieltag bei der 2:5-Niederlage vor heimischem Publikum gegen Aufsteiger SG Augst/Eitelborn gehörig baden. Das Ergebnis hat auch Sousa vernommen, will diesem aber keine allzu große Beachtung schenken: „Mörschbach kann immer noch in jedem Spiel jede Mannschaft der Liga schlagen. Die Höhe der Niederlage war ein wenig überraschend, allerdings war das auch das erste Spiel der Saison und da was man nie genau, wo man steht. Davon abgesehen tun wir aber auch gut daran, den Fokus auf unsere eigene Performance zu richten."

In puncto Spielerkader bleibt die Lage beim FC weiter angespannt. Emre Simsek wurde nach seiner Roten Karte im Rheinlandpokal für drei Spiele gesperrt und muss diese noch zwei weitere Partien absitzen. Dennis Penk, Yannic Steinert und Kubilay Toumpan fehlen weiter verletzt, hinzu kommen noch die fraglichen Dennis Stieffenhofer und Philipp Brittner. Sousa: „15 Feldspieler werden wir dennoch aufbieten können, und das muss auch reichen.“