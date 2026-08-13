Neue „SpoRZfreunde“-Folge
Von Zuschauermagneten, Derbys und kuriosen Wendungen
Der BSC Güls (blaue Trikots) und der FC Germania Metternich lieferten sich zum Auftakt in der Bezirksliga Mitte ein intensives D
Der BSC Güls (blaue Trikots) und der FC Germania Metternich lieferten sich zum Auftakt in der Bezirksliga Mitte ein intensives Duell. Unter anderem über diese Partie sprechen wir in der aktuellen „SpoRZfreunde“-Folge.
René Weiss

Auch in den Ligen des Fußballverbandes Rheinland ist der Saisonstart erfolgt. In der aktuellen Folge unseres Fußball-Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Auftakt in den Bezirksligen Mitte und Ost. 

Lesezeit 1 Minute

Der Saisonstart in den Ligen des Fußballverbandes Rheinland ist erfolgt. In der ersten Runde kam es direkt zu einigen spannenden Aufeinandertreffen, mit kuriosen Wendungen und teilweise auch bemerkenswerten Zuschauerzahlen.

Für die aktuelle Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ haben sich unsere Reporter Moritz Hannappel und Lukas Erbelding mit dem vergangenen Spieltag in den Bezirksligen Mitte und Ost beschäftigt. Unter anderem sprechen sie über die beiden Auftaktspiele (BSC Güls gegen FC Germania Metternich und SG Müschenbach/Hachenburg gegen SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis). Doch auch die anderen Paarungen kommen nicht zu kurz. Zudem werfen sie einen Blick auf den bevorstehenden zweiten Spieltag, der bereits an diesem Freitag eröffnet wird.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!

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