Neuwied hofft auf Kaul-Effekt Von wegen Krisenstimmung: HSV ist angriffslustig René Weiss 11.09.2026, 14:50 Uhr

i Wird das Spiel in Metternich zur Wendemarke für Trainer Stefan Fink und seinen HSV Neuwied? Jörg Niebergall

Vorletzter beim Tabellenzweiten: Die Sache scheint klar, wenn der HSV Neuwied am Sonntag beim FC Metternich aufläuft. Doch der Blick zurück in die Vorsaison macht Gäste-Trainer Stefan Fink Mut.

Es erinnert einiges an die Hinrunde der Saison 2025/26. Wieder tut sich der HSV Neuwied in den ersten Wochen schwer in Tritt zu kommen, wieder steht der Heimatsportverein in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte weit hinten drin, wieder passt die magere Punktausbeute (drei Zähler aus fünf Partien) nur bedingt zu den mehr als nur phasenweise anständigen Leistungen, wieder bringt sich die Mannschaft von Trainer Stefan Fink unnötig selbst in ...







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