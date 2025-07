Beim 800-Dollar-Turnier in Udenhausen hat Bezirksliga Emmelshausen-Karbach II in der Gruppe A Ligarivale Oberwesel und A-Klässler Boppard geschlagen und geht mit optimaler Ausbeute in die Endrunde am Samstag.

Das 800-Dollar-Turnier in Udenhausen ist seit eh und je ein fester Bestandteil im Rahmen der Vorbereitung: Sechs Fußballmannschaften kämpfen in diesen Tagen um den Pokal und das Preisgeld. Am Dienstag wurden in der Gruppe A die ersten Punkte vergeben, am Donnerstag ab 18.15 Uhr geht es in der Gruppe B weiter, ehe am Samstag ab 12.30 Uhr die große Endrunde ansteht.

Mit der Optimalausbeute von sechs Zählern geht Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II in die Endrunde am Samstag. Die FCEK-Reserve schlug zuerst den Bezirksliga-Absteiger SSV Boppard mit 3:1 und danach den Bezirksliga-Rückkehrer SG Viertäler Oberwesel mit 1:0. Oberwesel gewann das dritte Spiel in der Gruppe A mit 3:0 gegen Boppard nach Treffern von Lukas Stüber, Max Hammen und Lukas Kriewel.

Knappes 1:0 für FCEK II: Tigges hält Elfmeter von Oberwesels Stüber

Boppard hatte auch gegen Emmelshausen-Karbach II verloren, Oldie Gabriel Petrovici gelang bei 1x45 Minuten Spielzeit der zwischenzeitliche Ausgleich. Jonas Wunderlich hatte den FCEK II mit 1:0 in Front gebracht, mit einem Doppelschlag stellte der Ex-Bopparder Alex Auer den Sieg sicher. „Der Erfolg gegen Boppard war sehr verdient“, sagte FCEK-Coach Christoph Fahning. Das 1:0 gegen seinen Ex-Verein Oberwesel war dagegen glücklich, Nikoll Suliq traf mit dem einzigen Torschuss für Emmelshausen-Karbach II (13.), das sich bei Torwart Mathias Tigges bedanken durfte, der nach 34 Minuten einen Elfmeter von Lukas Stüber parierte. „Oberwesel hatte die Mehrzahl der Chancen“, wusste auch Fahning.

In der Gruppe B geht es heute mit Gastgeber SG Oppenhausen/Nörtershausen, B-Staffel-9-Rivale SG Ehrbachtal Ney und A-Klässler TuS Rheinböllen weiter. Ab 18.15 Uhr spielt Jeder gegen jeden 1x45 Minuten. Die Punkte werden in die Endrunde am Samstag mitgenommen: Ab 12.30 Uhr spielt dann jeder Teilnehmer gegen die drei Mannschaften der anderen Gruppe (Spielzeit 1x35 Minuten). Am Ende kommt somit jeder auf fünf Partien – und ganz oben in der Gesamttabelle steht dann der Sieger des 800-Dollar-Turniers von Udenhausen.