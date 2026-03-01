1:1 in Winzberg Viertäler Oberwesel ringt Anadolu einen Punkt ab Joachim Jörg 01.03.2026, 20:30 Uhr

i Applaus gab es von Trainer Rafael Sousa für die starke Leistung seiner SG Viertäler Oberwesel beim 1:1 im Heimspiel gegen Anadolu Koblenz. Der Tabellenvorletzte wartet aber weiter auf den ersten Heimsieg. Mark Dieler

Auch im neunten Heimspiel in dieser Saison gab es für den Vorletzten SG Viertäler Oberwesel keinen Sieg, das 1:1 gegen Anadolu Koblenz kann der Aufsteiger aber als Achtungserfolg verbuchen.

Das Pflichtspieljahr 2026 begann für die SG Viertäler Oberwesel mit einem Erfolgserlebnis: Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte nach der Winterpause und dem 18. insgesamt, erkämpfte der Tabellenvorletzte vor 100 Zuschauern bei milden Temperaturen auf dem heimischen Winzberg gegen die Spitzenmannschaft Anadolu Spor Koblenz völlig unerwartet ein 1:1 (0:0)-Remis, konnte aber erneut keinen Heimsieg im Saisonverlauf buchen.







