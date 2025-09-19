Schock vor Spiel in Mayen Viertäler Oberwesel: Kreuzbandriss bei Chris Jäckel 19.09.2025, 11:17 Uhr

i Schlechte Nachrichten für Rafael Sousa (sitzend, vorn): Der Trainer der SG Viertäler Oberwesel muss lange auf seinen Leistungsträger Chris Jäckel verzichten. Christian Kiefer

Der Blick vor dem siebten Spieltag in der Bezirksliga Mitte auf das Rhein-Hunsrücker Trio Oberwesel, Mörschbach und Emmelshausen-Karbach II.

Keine guten Nachrichten für den Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Viertäler Oberwesel muss lange auf Leistungsträger Chris Jäckel verzichten.TuS Mayen – SG Viertäler Oberwesel (Sa., 15.30 Uhr). Der bisher sieglose Aufsteiger und Tabellenvorletzte Oberwesel muss beim ungeschlagenen Tabellenführer Mayen auf Tim Jäckel (Urlaub), den spielenden Co-Trainer Fabio Aquila (Comeback im Oktober) – und ganz lange auf ...







Artikel teilen

Artikel teilen