Sieben-Tore-Spektakel beim HSV Viererpack, fünf Alutreffer und ein verschossener Elfer René Weiss 25.10.2026, 21:53 Uhr

i Und wieder hat’s gerappelt: Yannik Jarzombek (links) war fast nicht zu bremsen beim Gastspiel des Ahrweiler BC II in Neuwied. Nur vom Punkt musste er sich HSV-Torwart Daniel Buchner geschlagen geben. René Weiss

Nichts für schwache Nerven war das Duell der Bezirksliga Mitte zwischen dem HSV Neuwied und Ahrweil II, das alles bot wurde, was die Kategorie Fußball-Unterhaltung zu bieten hat. Dass die Gäste trotz 4:1-Führung zittern mussten, passte ins Bild.

Das Neuwieder Rhein-Wied-Stadion ist ein besonders lukrativer Standort für Torjäger. Eine Woche nach dem Viererpack von Neuwieds Fabian Weber erzielte diesmal Yannik Jarzombek vom Ahrweiler BC II genauso viele Tore und war damit der Matchwinner beim 4:3 (3:1)-Auswärtssieg des Bezirksliga-Aufsteigers gegen den HSV.







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