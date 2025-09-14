Am Ende musste die Ergebnistafel vor der langen Nachspielzeit kapitulieren. Nach 99:59 Minuten sprang sie zurück auf 0:0. Neben der Zeit leuchtete jeweils eine „2“ auf, doch schiedlich-friedlich war die Punkteteilung im Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen TuS Ahbach und dem FC Metternich nur bedingt.

Die lange Nachspielzeit im kleinen Eifeldörfchen lag einmal an der Verletzung des Metternichers Dennis Stieffenhofer, der bei einem Luftzweikampf einen Schlag in den Rücken abbekommen hatte und unglücklich stürzte. Da kein Wechsel mehr möglich war, stellte er sich für die letzten Sekunden erneut in den Dienst der Mannschaft. Zuvor hatten weitere Behandlungspausen den Spielfluss öfter unterbrochen. Etwa als an der Seitenlinie Metternichs Moritz Pies gegen Nicolas Clausen eingestiegen war. Die Entscheidung des Referees lautete Vorteil, sodass Sekunden später Markus Haas den Ball über Marcel Kemper zum 2:1 ins Netz lenkte (63.).

„Wir haben heute bekommen, was wir erwartet haben.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

„Wir haben heute bekommen, was wir erwartet haben“, haderte Metternichs Trainer Leo de Sousa vor allem mit der Chancenverwertung in der Anfangsphase, als die Gäste den Ball gut in ihren Reihen laufen ließen: „Da haben wir leider keinen reingemacht.“ Metternich sei „eins der Top-Teams der Liga mit klarer Spielanlage“, lobte Ahbachs Trainer Roger Stoffels, „da mussten wir Physis und Wille entgegensetzten.“

Und eine starke Torwartleistung wurde benötigt, denn Justin Hellenthal hatte schon in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun. Es klingelte vor der Pause nur bei Standards. Eine direkt verwandelte Ecke von Nicolas Clausen bedeutete das 1:0 (33.), ehe Emre Simsek im Tiefflug einen Freistoß von Fabien Fries per Kopf in die Maschen bugsierte (39.).

Metternich nach Wiederanpfiff schnell auf Betriebstemperatur

Im zweiten Durchgang zeigte sich Metternich erneut schnell auf Betriebstemperatur, doch ein Schuss von Toni Jandric wurde von Hellenthal zur Ecke geklärt (38.). Dem neuerlichen Rückschlag in Form des beschriebenen Ahbacher 2:1 ließ Moritz Pies einen nächsten Gewaltschuss folgen, sein Freistoß schlug unhaltbar zum 2:2 ein (66.).

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer, wobei für Metternich Yannik Felber (72.) und in der Nachspielzeit Lars Röder beinahe hätten jubeln dürfen, während für die Platzherren Paul Krämer noch zwei Hochkaräter ungenutzt ließ (83., 90.+10).

„Angesichts unserer Chancen aus dem Spiel heraus hätten wir den Sieg verdient.“

Leo de Sousa, Trainer des FC Metternich

„Wir lernen dazu“, konnte sich Stoffels mit dem Remis eher anfreunden, zumal für den Liga-Neuling, der im Sommer aus der Westgruppe in die Mitte beordert wurde, Spielbeobachtungen mit hohem fahrerischen Aufwand verbunden sind. „Angesichts unserer Chancen aus dem Spiel heraus hätten wir den Sieg verdient“, so de Sousa nach der bereits vierten Auswärtspartie bei erst sechs Saisonspielen. Das Rezept „weniger Gegentore und aus den eigenen Chancen mehr machen“ klingt dabei wesentlich einfacher, als es sich umsetzen lässt. De Sousa ist aber zuversichtlich, dass am Wochenende der Kader etwas breiter sein und er ein paar mehr personelle und taktische Optionen haben wird.

TuS Ahbach – FC Metternich 2:2 (1:1)

TuS Ahbach: Hellenthal – Müller, Cläsgens, Ferber, Mauren – D. Clausen (46. Hermes) – Haas, Grün (75. Nahrings), Krämer, Ewertz (90.+9 Hertel) – N. Clausen.

FC Metternich: Kemper – Brittner (76. Heyer), Wans, Simsek (69. Stieffenhofer), Kimmel (86. Röder) – Hankammer, Wagner – Jandric (58. Strazzeri), Fries, Pies (69. Seitz) – Felber.

Schiedsrichter: Adrian Seide (Wittlich).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Nicolas Clausen (33.), 1:1 Emre Simsek (39.), 2:1 Markus Haas (63.), 2:2 Moritz Pies (66.).