FC Emmelshausen-Karbach II Vertrag bis 2029 – Fahning macht es wie Kühnreich Michael Bongard 29.11.2026, 14:06 Uhr

i Trainer Christoph Fahning hat seinen Vertrag beim Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II gleich um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Christian Kiefer

Es geht mit strammen Schritten auf die Winterpause zu, und da werden personelle Weichen gestellt – auch beim Mitte-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. Trainer Christoph Fahning macht bis zum 30. Juni 2029 weiter.

Die Partie gegen den SV Weitersburg ist abgesagt worden, der FC Emmelshausen-Karbach II hat sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte in die Winterpause verabschiedet – und hat noch die Weichen für die Zukunft auf dem Trainerstuhl gestellt: Christoph Fahning, seit 2025 Coach der FCEK-Reserve, hat seinen Vertrag gleich um zwei Jahre bis zum 30.







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