Es geht mit strammen Schritten auf die Winterpause zu, und da werden personelle Weichen gestellt – auch beim Mitte-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. Trainer Christoph Fahning macht bis zum 30. Juni 2029 weiter.
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Die Partie gegen den SV Weitersburg ist abgesagt worden, der FC Emmelshausen-Karbach II hat sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte in die Winterpause verabschiedet – und hat noch die Weichen für die Zukunft auf dem Trainerstuhl gestellt: Christoph Fahning, seit 2025 Coach der FCEK-Reserve, hat seinen Vertrag gleich um zwei Jahre bis zum 30.