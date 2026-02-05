Erste Sommertransfers fix Valentino Musa nach Ehrbachtal, Leo Ademaj zum FCEK II Michael Bongard 05.02.2026, 12:47 Uhr

i Valentino Musa (in Blau) verlässt im Sommer nach nur einer Saison den Bezirksliga-Abstiegskandidaten SG Viertäler Oberwesel und schließt sich dann als spielender Co-Trainer dem B-Klasse-Aufstiegskandidaten SG Ehrbachtal Ney an. René Weiss

Die Winter-Transferperiode ist gerade zu Ende gegangen, nun werden schon die ersten Sommerwechsel auch im Rhein-Hunsrück-Kreis in trockene Tücher gebracht. Ehrbachtal und Emmelshausen-Karbach II dürfen sich auf Neue aus Oberwesel freuen.

Torwart Leo Ademaj und Defensivmann Valentino Musa verlassen die SG Viertäler Oberwesel, Tabellenvorletzter der Fußball-Bezirksliga Mitte, nach der Saison. Jetzt steht auch fest, wohin die Beiden im Sommer wechseln.Der 28-jährige Valentino Musa schließt sich als spielender Co-Trainer der SG Ehrbachtal Ney an.







