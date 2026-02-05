Die Winter-Transferperiode ist gerade zu Ende gegangen, nun werden schon die ersten Sommerwechsel auch im Rhein-Hunsrück-Kreis in trockene Tücher gebracht. Ehrbachtal und Emmelshausen-Karbach II dürfen sich auf Neue aus Oberwesel freuen.
Torwart Leo Ademaj und Defensivmann Valentino Musa verlassen die SG Viertäler Oberwesel, Tabellenvorletzter der Fußball-Bezirksliga Mitte, nach der Saison. Jetzt steht auch fest, wohin die Beiden im Sommer wechseln.Der 28-jährige Valentino Musa schließt sich als spielender Co-Trainer der SG Ehrbachtal Ney an.