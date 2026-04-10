Kellerduell in der Bezirksliga
Urbar zeigt Moral und schlägt Westum verdient
Westums Torhüter Kai Hengsberg musste im Kellerduell gegen Urbar dreimal hinter sich greifen.
Westums Torhüter Kai Hengsberg musste im Kellerduell gegen Urbar dreimal hinter sich greifen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Kellerduell der Bezirksliga Mitte überrascht das abgeschlagene Schlusslicht Urbar und zieht die Westumer tiefer in ihre Abstiegssorgen.

Lesezeit 2 Minuten
Der FC Urbar hat in der Fußball-Bezirksliga seine neun Spiele währende Durststrecke beendet. Im Kellerduell mit der SG Westum/Löhndorf setzte sich das Schlusslicht mit 3:1 (2:1) durch, verbleibt aber am Tabellenende. Die Westumer blieben auch im zwölften Auswärtsspiel der Saison ohne Punkte und verpassten die Chance, dem rettenden Ufer näher zu kommen.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport