Kellerduell in der Bezirksliga Urbar zeigt Moral und schlägt Westum verdient Lutz Klattenberg 10.04.2026, 11:43 Uhr

i Westums Torhüter Kai Hengsberg musste im Kellerduell gegen Urbar dreimal hinter sich greifen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Kellerduell der Bezirksliga Mitte überrascht das abgeschlagene Schlusslicht Urbar und zieht die Westumer tiefer in ihre Abstiegssorgen.

Der FC Urbar hat in der Fußball-Bezirksliga seine neun Spiele währende Durststrecke beendet. Im Kellerduell mit der SG Westum/Löhndorf setzte sich das Schlusslicht mit 3:1 (2:1) durch, verbleibt aber am Tabellenende. Die Westumer blieben auch im zwölften Auswärtsspiel der Saison ohne Punkte und verpassten die Chance, dem rettenden Ufer näher zu kommen.







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