Wann platzt der Knoten beim FC Urbar und es gibt die ersten Punkte in der Bezirksliga? Vielleicht im Heimspiel gegen Mitaufsteiger SG Augst?

Bei Bezirksligaufsteiger FC Urbar drückt der Schuh aktuell vorn und hinten. Das erste Erfolgserlebnis lässt bei den FCU-Fußballern weiter auf sich warten. Am Sonntag (15 Uhr) bietet sich die nächste Gelegenheit gegen Mitaufsteiger SG Augst. In der Vorsaison im Kreisoberhaus gab es in den direkten Vergleichen einen Sieg für die Mannschaft von Trainer Gökan Bigün und ein Remis – vielleicht ein gutes Omen.

Bigün gibt sich aber zurückhaltend: „Augst hat sich im Sommer qualitativ gut verstärkt und es hat den Anschein, dass es dort rund läuft. Ganz im Gegensatz zu uns.“ Der FCU hat anhaltende personelle Probleme, auch zuletzt noch bei der 0:3-Niederlage beim TuS Mayen, als Bigün selbst für 25 Minuten ranmusste. „Es ist mir fast etwas peinlich, jede Woche auf das Personal zu verweisen. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht in dieser Lage wären, wäre der Kader konstant beisammen“, sagt Bigün.

„Wenn wir jetzt nicht den Fokus verlieren und weiter arbeiten, dann werden wir aber auch den Ertrag bekommen. Da bin ich mir sicher.“

Urbars Trainer Gökan Bigün

Immerhin war die Partie beim Spitzenreiter nach verschlafenem Start moralisch ein Fortschritt. „Mayen hat es nicht geschafft, den Sack zuzumachen, und gegenüber dem 0:7 gegen Mörschbach haben wir eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt. Nur so geht es aktuell“, ist sich Bigün sicher.

Spielerisch ist einiges im Argen. 283 Minuten ist der FCU ohne eigenen Treffer. Hinten fehlt mit Rinor Berbatovci und Tobias Heimen das etatmäßige Innenverteidigerduo. Immerhin könnte die Rückkehr von Sebastian Fetz dem defensiven Mittelfeld mehr Stabilität verleihen. „Wir müssen da jetzt weiter durch. Augst und dann Metternich werden richtig schwer. Es bleibt ein Kommen und Gehen, erst danach wird es wohl wirklich besser. Wenn wir jetzt nicht den Fokus verlieren und weiter arbeiten, dann werden wir aber auch den Ertrag bekommen. Da bin ich mir sicher“, sagt Bigün.