Mehr Krampf als Kampf Urbar verpasst in Mülheim einen Befreiungsschlag Jan Müller 12.10.2025, 20:55 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Schön war die Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und Schlusslicht FC Urbar nicht immer anzusehen, was die Gastgeber am Ende nicht weiter beschäftigte, gingen sie doch als Sieger aus dem Kellerduell hervor.

Mehr Abstiegskrampf als Abstiegskampf gab es in der Fußball-Bezirksligapartie zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und Schlusslicht FC Urbar zu sehen. In einem Spiel auf überschaubarem Niveau stellten am Ende die Hausherren die glücklichere Mannschaft und sicherten sich durch einen 2:1 (0:0) den dritten Saisonsieg.







