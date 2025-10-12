Schön war die Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und Schlusslicht FC Urbar nicht immer anzusehen, was die Gastgeber am Ende nicht weiter beschäftigte, gingen sie doch als Sieger aus dem Kellerduell hervor.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr Abstiegskrampf als Abstiegskampf gab es in der Fußball-Bezirksligapartie zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und Schlusslicht FC Urbar zu sehen. In einem Spiel auf überschaubarem Niveau stellten am Ende die Hausherren die glücklichere Mannschaft und sicherten sich durch einen 2:1 (0:0) den dritten Saisonsieg.