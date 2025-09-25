FC empfängt TuS Ahbach Urbar sehnt sich erst einmal nur nach einem Treffer Lutz Klattenberg 25.09.2025, 11:53 Uhr

i Er feuert seine Mannschaft an und lässt trotz null Punkten nach sieben Spielen den Kopf nicht hängen: Urbars Trainer Gökan Bigün. Wolfgang Heil

Wann gelingt dem FC Urbar in der Bezirksliga Mitte der erste Sieg? Oder wenigstens mal der erste Punkt? Vielleicht im Heimspiel gegen den TuS Ahbach?

Das Warten auf die ersten Bezirksligapunkte setzt sich bei den Fußballern des FC Urbar fort. Zumindest war die Mannschaft von Trainer Gökan Bigün am vergangenen Wochenende beim FC Metternich nahe dran und unterlag nur knapp 0:1. Die nächste Chance bietet sich nun am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Ahbach, ehe es im Oktober gegen die Teams geht, die nach dem ersten Viertel der Saison ebenfalls im unteren Drittel wiederzufinden sind.







