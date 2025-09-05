Es wird Zeit für den FC Urbar, in der Bezirksliga die ersten Erfolgserlebnisse einzufahren. Allerdings wird dies beim Spitzenteam in Mayen äußerst schwer.

Der Start für Aufsteiger FC Urbar in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist gründlich misslungen und fand im 0:7 gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal seinen (vorläufigen) negativen Höhepunkt. Die Aufgaben für die Elf von Trainer Gökan Bigün werden auch nicht leichter. An diesem Samstag (15.30 Uhr) wartet mit dem TuS Mayen der verlustpunktfreie Spitzenreiter.

„Es ist für uns ein Lernprozess. Nach einer erfolgreichen A-Klassen-Zeit mit vielen Siegen ist diese Negativspirale etwas ganz Neues für viele.“

Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar

Durchhalteparolen mag Bigün nicht, auch Ausreden sucht der Urbarer Trainer keine. „Es ist für uns ein Lernprozess. Nach einer erfolgreichen A-Klassen-Zeit mit vielen Siegen ist diese Negativspirale etwas ganz Neues für viele. Auch weil wir eben eher eine junge Mannschaft sind mit wenig höherklassiger Erfahrung. Da müssen wir nun durch und konzentriert bleiben.“

Zwar gelang in vier Spielen auch erst ein eigener Treffer, doch soll zunächst das Hauptaugenmerk auf der Defensive liegen. „Zehn Gegentore in den letzten beiden Spielen gehen natürlich nicht. Ohne eigenen Treffer kann man kein Spiel gewinnen, aber wir müssen zunächst einmal Gegentore vermeiden“, sagt Bigün, der personell verbesserten Zeiten entgegensieht. „Es wird langsam, die Urlauber kommen zurück. Die Trainingsbeteiligung wird wieder besser.“

Julian Holzem kehrt nach Sperre zurück in den Kader

Julian Holzem kehrt in Mayen nach Sperre zurück in den Kader. Auch Vize-Kapitän Rinar Berbatovci steht nach bislang nur 38 Einsatzminuten vor einer Rückkehr. Stürmer Aleks Miller dagegen wird beim Tabellenführer fehlen. In der kommenden Woche soll dann Dustin Bajer auch wieder eingreifen sowie Yaser Yüksel. „In Mayen werden wir noch einmal klarer Außenseiter sein. Es ist keine große Überraschung, dass der TuS oben mitmischt. Eine gute, junge Mannschaft, die richtig was kann. Aber nach vier Spielen ist auch noch nicht soviel passiert, oben wie unten“, sagt Bigün.