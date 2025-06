Am Mittwoch fällt die Entscheidung: Steigt der FC Urbar oder der SV Blankenrath in die Bezirksliga auf? Gastgeber Urbar ist leicht im Vorteil, denn dem FC reicht ein Unentschieden.

Der FC Urbar kann im letzten und entscheidenden Spiel am Mittwochabend (20 Uhr) zu Hause gegen den SV Blankenrath den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga perfekt machen. Bereits ein Remis reicht den Mannen von Trainer Gökan Bigün, der sich aber keinesfalls auf ein Taktieren einlassen möchte.

„Wir spielen voll auf Sieg. Es gibt kein Abwarten oder sonst etwas. Es wäre fatal, auch nur ansatzweise auf einen Punkt zu spielen“, spricht Bigün vor der dem Finale der Aufstiegsrunde Klartext. Nach dem deutlichen 7:1-Erfolg in Heimersheim hat seine Mannschaft die bessere Ausgangslage, da die Gäste aus dem Hunsrück ihrerseits nicht über ein 1:1-Remis gegen denselben Gegner hinauskamen.

„Wir kennen unsere Stärke. Gerade zu Hause sind wir schwer zu schlagen. Daher sind wir guten Mutes und wollen unsere Leistung auf den Platz bringen.“

Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar

Während Bigün erneut aus dem Vollen schöpfen kann, fehlen beim Gegner neben Trainer Mario Weirich auch einige Stammkräfte urlaubsbedingt. Nicht nur deshalb, sondern mindestens gleichermaßen mit Blick auf die eigene Stärke, die Urbar in einer starken A-Klasse auf Rang zwei gebracht hat, weiß der Übungsleiter um die große Chance. „Wir kennen unsere Stärke. Gerade zu Hause sind wir schwer zu schlagen. Daher sind wir guten Mutes und wollen unsere Leistung auf den Platz bringen“, sagt Bigün.

Mit der historischen Chance auf den Aufstieg (Urbar spielte bis 2022 noch in der B-Klasse und davor teilweise sogar in der C-Klasse) im Kopf weiß Bigün aber auch, dass es kein Spiel wie jedes andere ist. Entsprechend gilt es, die Nervosität so schnell wie möglich abzulegen. Bigün: „Natürlich ist es ein besonderes Spiel und es geht um den Aufstieg. Als Fußballer willst du aber genau diese Anspannung spüren. Wir lassen es auf uns zukommen, ohne groß darüber zu sprechen. Die Anspannung wird sich im Laufe der ersten Minuten legen, vor allem, wenn wir gut in die Partie finden. Darüber hinaus ist es aber beim Gegner das Gleiche. Auch für Blankenrath geht es um den Aufstieg.“