Das wird eine schwierige Saison für Bezirksliga-Aufsteiger FC Urbar. Der Neuling hatte gegen die SG Mörschbach keine Chance und steht nach dem 0:7 weiter ohne Punkte da.

Nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte zierten der sieg- und punktlose Aufsteiger FC Urbar und die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal, die bis dato einen Zähler ergattert hatte, das Tabellenende. Nach dem direkten Duell am vierten Spieltag wird es schon einsamer im Keller für die Urbarer. Die Mannschaft von Trainer Gökan Bigün unterlag den Hunsrückern, die mit dem ersten Dreier ein Sprung auf den achten Rang machten, klar und deutlich mit 0:7 (0:2).

„Nachdem die letzten Spiele zum Ende hin unglücklich für uns verliefen, war dies ein richtiger Befreiungsschlag. Wir freuen uns sehr über den auch in dieser Höhe verdienten ersten Saisonsieg“, meinte der Mörschbacher Spielertrainer Simon Peifer, der mit Vorlagen zum 1:0 und 2:0 den Erfolg auch maßgeblich einleitete. In der 17. Minute legte Peifer für Semih Can Backes auf. In der 23. Minute passte Peifer quer auf Robin Gründer, der nur noch einschieben musste.

„Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann und muss, ist, dass wir nach der 2:0-Führung nicht nachgelegt haben.“

Simon Peifer, Spielertrainer der SG Mörschbach

„Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann und muss, ist, dass wir danach nicht nachgelegt haben. Die Chancen waren da. Wir hätten tatsächlich schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen können“, berichtete Peifer. Urbar zeigte sich hinten sehr anfällig, hatte in Keeper Moritz Weißenborn aber immerhin noch einen guten Rückhalt. Nach vorne gab es für den FC zwei gute Chancen durch Ivan Serdarusic und Aleks Miller. Auch Steffen Hondrich hatte einen Abschluss aus kurzer Distanz.

Nach der Pause halfen die Gastgeber beim 0:3 selbst nach. Daniel Römer schoss Axel Burg an, der den Ball in das eigene Tor abfälschte (54.). Römer lieferte wenig später auch die Vorarbeit zum 4:0 durch Marvin Schulzki (63.). Spätestens da war der Sieg der Mörschbacher nicht mehr gefährdet. Gründer traf noch ein zweites Mal (69.). Leon Menk nach einem Eckball zum 6:0 (75.) und Römer selbst schlug nach zwei Vorlagen auch noch mal selbst zu zum 7:0-Endstand (88.).

„Es gibt wirklich nicht viel zu sagen. Wir waren in allen Belangen dem Gegner unterlegen und haben uns eigentlich nach dem 0:3 auch ergeben.“

Urbars Trainer Gökan Bigün

„Es gibt wirklich nicht viel zu sagen. Wir waren in allen Belangen dem Gegner unterlegen und haben uns eigentlich nach dem 0:3 auch ergeben. Wir haben es kampflos über uns ergehen lassen. So geht es in dieser Liga nicht“, kritisierte Bigün. Peifer meinte: „Dieser Sieg wird uns guttun. Wir dürfen es aber auch nicht überbewerten. Am Ende war es ein Selbstläufer und wir hatten keinerlei Probleme.“

FC Urbar – SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal 0:7 (0:2)

FC Urbar: Weißenborn – I. Serdarusic, Heimen, Küppers, Knebel, Burg, Wehner (66. Hofmann), Parschau, Xhaferi, Miller (43. Krings), Hondrich (67. Asanov). SG Mörschbach: Roth – Thiele, Lorenz, Backes, Paul (70. Menk), Wilhelm (38. Elz), Römer, L. Schulzki, M. Schulzki, Pfeifer, Gründer (70. Kunze). Schiedsrichter: Paul Schnatz (SC Birlenbach). Zuschauer: 60. Tore: 0:1 Semih Can Backes (17.), 0:2 Robin Gründer (23.), 0:3 Axel Burg (54., Eigentor), 0:4 Marvin Schulzki (63.), 0:5 Gründer (69.), 0:6 Raphael Menk (75.), 0:7 Daniel Römer (88.).