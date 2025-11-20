Urbar gegen Anadolu ist Duell der Enttäuschten

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, für die es momentan in der Bezirksliga Mitte schlecht läuft: Schlusslicht FC Urbar empfängt am Samstagabend Anadolu Koblenz.
Wenn der FC Urbar am Samstag (19.30 Uhr) bei frostigen Temperaturen Anadolu Koblenz empfängt, dann treffen zwei zuletzt arg gebeutelte Bezirksligateams aufeinander. Die Gastgeber stehen als Tabellenschlusslicht mit dem Rücken zur Wand. Für die Fußballer von Anadolu hat auch ein Trainerwechsel noch nicht die erhoffte sportliche Kurskorrektur gebracht.