Derbyzeit am Trifter Weg in Metternich: Die Germania mit ihren ambitionierten Zielen in der Bezirksliga Mitte empfängt den noch punktlosen Tabellenletzten FC Urbar.
Nach zwei sieglosen Spielen in Folge hofft der FC Germania Metternich in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder auf ein Erfolgserlebnis. Wie gut könnte man meinen, dass die Mannschaft von Trainer Leo de Sousa am Sonntag (15 Uhr) den noch immer punkt- und fast torlosen FC Urbar auf dem heimischen Kunstrasen am Trifter Weg empfängt.