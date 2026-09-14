Keine Konsequenzen für Berg Unterzahl gegen Augst: Wie konnte Weitersburg siegen? Emily Klinkner 14.09.2026, 15:24 Uhr

i Marcel Berg, der spielende Co-Trainer des SV Weitersburg, hat in der vergangenen Partie die Rote Karte gesehen – aufgrund eines Schlages auf den gegnerischen Oberschenkel. Marco Rosbach

Am Sonntag hat der SVW die SG Augst von der Tabellenspitze geworfen, obwohl sie ab der neunten Minute in Unterzahl spielte. Der Weitersburger Trainer erklärt die Situation und sieht keine Konsequenzen für Marcel Berg.

Der SV Weitersburg hat am Sonntag den vorherigen Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, die SG Augst, in Unterzahl geschlagen. Bereits in der neunten Minute musste der spielende Co-Trainer der Weitersburger, Marcel Berg, aufgrund einer Tätlichkeit mit einer glatten Roten Karte vom Platz gehen.







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