Freude und Stolz über das Erreichen des dritten Tabellenplatzes auf der einen und Tristesse, aufgrund des direkten Wiederabstieges, auf der anderen Seite: Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten sowie der Saisonverlauf der beiden Aufsteiger SV Untermosel und Ahrweiler BC II kaum sein können.

Das direkte Duell der beiden Mannschaften am letzten Spieltag gewann der SVU mit 4:1 (1:1) und sicherte sich somit einen sensationellen dritten Rang im ersten Jahr nach der Rückkehr in den überkreislichen Fußball. Die Gäste von der Ahr rutschten dagegen durch die 19. Niederlage auf den vorletzten Rang ab und treten nach nur einem Jahr wieder den Gang in die A-Klasse an.

„Dass wir nun Vorletzter geworden sind, wird der Qualität unserer Mannschaft nicht gerecht und haben wir auch nicht verdient.“

Filip Dickebohm, scheidender Trainer des Ahrweiler BC II

Dabei wollte das scheidende Trainerduo des ABC, Filip Dickebohm und Kourosch Hosseini, im letzten Spiel eigentlich noch einen Platz gutmachen. „Dass wir nun Vorletzter geworden sind, wird der Qualität unserer Mannschaft nicht gerecht und haben wir auch nicht verdient. Ob man am Ende aber Vorletzter oder 13. wird, spielt keine Rolle, da beide Plätze den Abstieg nach sich ziehen“, meinte Dickebohm.

Die Partie an der Mosel begann in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Amir Rastelicas Führung (38.) für Untermosel egalisierte Ahrweilers Bartek Meza nach feiner Einzelleistung noch vor dem Pausenpfiff (45.).

Amir Rastelica läutet mit zweitem Treffer den Sieg ein

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel läutete Rastelica mit seinem zweiten Treffer (47.) den Sieg der Hausherren ein. Thomas Kaluza (74.) und Florian Ramaj (81.) sorgten mit ihren Toren für Klarheit und einen insgesamt verdienten Dreier der Moselaner.

„Platz drei in der ersten Saison, und das mit einem sehr jungen Kader, das ist einfach sensationell.“

Untermosels Trainer Tobias Wirtz

Deren Trainerduo Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp kam hinterher kaum noch aus dem Schwärmen heraus. „Man kann vor der Leistung unserer Spieler nur den Hut ziehen. Platz drei in der ersten Saison, und das mit einem sehr jungen Kader, das ist einfach sensationell. Dass wir in der Bezirksliga mithalten können, davon waren wir zu Saisonbeginn überzeugt, dass wir allerdings so gut abschneiden würden, hätte ich aber nicht gedacht. Der große Vorteil war für uns der breite und ausgeglichene Kader, Ausfälle konnten wir nahezu problemlos kompensieren“, bilanzierte Wirtz.

Aufseiten der Gäste zog Dickebohm, der ab Sommer wieder in den Juniorenbereich wechselt und die U15 des Bonner SC übernehmen wird, ein ernüchterndes Fazit: „Die Abgänge im Winter und vor allem die vielen Langzeitverletzten haben letztlich dazu geführt, dass wir die Klasse nicht halten konnten. Spieler wie Sebastian Sonntag oder Dane Irmgartz, die mit ihrer Erfahrung so wichtig für die junge Mannschaft gewesen wären, haben uns gefühlt die gesamte Saison gefehlt. Selbst mit diesen Ausfällen war der Klassenerhalt ja machbar, leider haben wir gerade in den direkten Duellen gegen unmittelbare Konkurrenten zu wenige Punkte geholt.“

SV Untermosel – Ahrweiler BC II 4:1 (1:1)

SV Untermosel: P. Dötsch – Brücken, Otto (72. J. Dötsch, Schneider, Neisius (70. F. Ramaj), C. Dötsch, Brunner (61. Scherr), Perscheid, Rastelica (61. Dupont), Höfer (61. Kaluza), S. Ramaj.

Ahrweiler BC II: Schmidgen – Schweigert (85. A. Sukic), Susa, Werner, Galdino, Pauly (58. Hussein), Slavov, Seck, Metza, S. Sukic, Blum.

Schiedsrichter: Justin Daum (Niederahr).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0 Amir Rastelica (38.), 1:1 Bartek Metza (45.), 2:1 Rastelica (47.), 3:1 Thomas Kaluza (74.), 4:1 Florian Ramaj (81.).