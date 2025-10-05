Die Siegesserie des SV Untermosel in der Bezirksliga Mitte geht weiter: Der SVU gewann das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Untermosel bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Vor heimischem Publikum mit 170 Zuschauern gewannen die Moselaner am neunten Spieltag auch das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1 (2:0), bleiben damit einen Zähler hinter Spitzenreiter TuS Mayen und haben zudem den Vorsprung auf die Drittplatzierten auf fünf Zähler ausgebaut.