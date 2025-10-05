SVU gewinnt Topspiel mit 4:1 Untermosel zeigt Anadolu die Grenzen auf Daniel Fischer 05.10.2025, 18:42 Uhr

i Mit dem 1:0 von Carsten Dötsch (in Rot) nahm das Unheil für Anadolu Koblenz auf dem Kobern-Gondorfer Kunstrasen seinen Lauf. Der SV Untermosel gewann das Bezirksliga-Topspiel mit 4:1. Wolfgang Heil

Die Siegesserie des SV Untermosel in der Bezirksliga Mitte geht weiter: Der SVU gewann das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1.

Der SV Untermosel bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Vor heimischem Publikum mit 170 Zuschauern gewannen die Moselaner am neunten Spieltag auch das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1 (2:0), bleiben damit einen Zähler hinter Spitzenreiter TuS Mayen und haben zudem den Vorsprung auf die Drittplatzierten auf fünf Zähler ausgebaut.







