SVU gewinnt Topspiel mit 4:1
Untermosel zeigt Anadolu die Grenzen auf
Mit dem 1:0 von Carsten Dötsch (in Rot) nahm das Unheil für Anadolu Koblenz auf dem Kobern-Gondorfer Kunstrasen seinen Lauf. Der SV Untermosel gewann das Bezirksliga-Topspiel mit 4:1.
Wolfgang Heil

Die Siegesserie des SV Untermosel in der Bezirksliga Mitte geht weiter: Der SVU gewann das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1.

Der SV Untermosel bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Vor heimischem Publikum mit 170 Zuschauern gewannen die Moselaner am neunten Spieltag auch das Topspiel gegen Anadolu Koblenz mit 4:1 (2:0), bleiben damit einen Zähler hinter Spitzenreiter TuS Mayen und haben zudem den Vorsprung auf die Drittplatzierten auf fünf Zähler ausgebaut.

