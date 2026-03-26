Punktgleich mit Spitzenreiter
Untermosel will seinen Lauf fortsetzen 
Es geht in die entscheidende Phase für den SV Untermosel im Meisterschaftsduell gegen den TuS Mayen.
Es geht in die entscheidende Phase für den SV Untermosel im Meisterschaftsduell gegen den TuS Mayen.
Wolfgang Heil

Spannung in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Untermosel trifft auf heimstarke Oberzissener. Kann die Tabellenspitze ihre Position behaupten? Wetter und Rasen sorgen für ein unberechenbares Duell.

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Eine Woche nach dem hochemotionalen Last-Minute-Sieg in Unterzahl gegen den FC Emmelshausen-Karbach II geht es für den SV Untermosel im Kampf um den Titel in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum SV Oberzissen (So., 15 Uhr). Während das Hinspiel noch viel von einem Spitzenspiel hatte, sind die Vorzeichen nun andere.

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