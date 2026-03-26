Punktgleich mit Spitzenreiter Untermosel will seinen Lauf fortsetzen Daniel Fischer 26.03.2026, 15:34 Uhr

i Es geht in die entscheidende Phase für den SV Untermosel im Meisterschaftsduell gegen den TuS Mayen. Wolfgang Heil

Spannung in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Untermosel trifft auf heimstarke Oberzissener. Kann die Tabellenspitze ihre Position behaupten? Wetter und Rasen sorgen für ein unberechenbares Duell.

Eine Woche nach dem hochemotionalen Last-Minute-Sieg in Unterzahl gegen den FC Emmelshausen-Karbach II geht es für den SV Untermosel im Kampf um den Titel in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum SV Oberzissen (So., 15 Uhr). Während das Hinspiel noch viel von einem Spitzenspiel hatte, sind die Vorzeichen nun andere.







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