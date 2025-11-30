SVU bezwingt FC Urbar 4:0 Untermosel überwintert an der Tabellenspitze Daniel Fischer 30.11.2025, 19:15 Uhr

i Tobias Wirtz hat gut lachen. Der Trainer des SV Untermosel feierte mit seinem Team ein 4:0 gegen den FC Urbar und geht als Tabellenführer der Bezirksliga Mitte in die Winterpause. Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Untermosel überwintert an der Spitze nach einem klaren 4:0-Erfolg gegen den FC Urbar. Dreierpacker Carsten Dötsch glänzte. Überraschungen blieben aus.

Der SV Untermosel überwintert an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am 17. Spieltag setzten sich die Moselaner, angeführt von Dreierpacker Carsten Dötsch, vom Ergebnis her klar mit 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht FC Urbar durch, hatten aber gerade in der ersten Halbzeit durchaus Mühe mit einem couragiert auftretenden Gast.







