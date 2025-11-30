Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Untermosel überwintert an der Spitze nach einem klaren 4:0-Erfolg gegen den FC Urbar. Dreierpacker Carsten Dötsch glänzte. Überraschungen blieben aus.
Der SV Untermosel überwintert an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am 17. Spieltag setzten sich die Moselaner, angeführt von Dreierpacker Carsten Dötsch, vom Ergebnis her klar mit 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht FC Urbar durch, hatten aber gerade in der ersten Halbzeit durchaus Mühe mit einem couragiert auftretenden Gast.