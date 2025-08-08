Die Fans des SV Untermosel und Mannschaft und Trainer ebenso haben es beim Bezirksliga-Auftakt mit einem unbekannten Team zu tun. Denn der TuS Ahbach, zuletzt noch in der West-Staffel aktiv, gastiert erstmals auf dem Kunstrasen in Kobern-Gondorf.

Nach einem starken dritten Rang in der abgelaufenen Saison beginnt der SV Untermosel mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Mitte. Zu Gast auf dem Kunstrasenplatz in Kobern-Gondorf ist am Sonntag (15 Uhr) der TuS Ahbach, der im Vorjahr noch in der Bezirksliga West spielte und dort einen soliden sechsten Rang belegte.

Eine große Unbekannte wartet am ersten Spieltag also auf die Mannschaft von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz. Der Gegner aus Ahbach ist neu in der Bezirksliga Mitte. Daher liegen dem Trainergespann nur wenige Informationen vor. „Wir treffen auf eine körperlich robuste Truppe, so viel ist klar. Rang sechs in der Vorsaison spricht für sich. Am ersten Spieltag ist es aber ohnehin für alle Mannschaften eine Standortbestimmung. Wir wissen aber, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen“, kommentiert Wirtz.

„Natürlich sind wir noch nicht ganz bei 100 Prozent. Dennoch waren es positive Wochen mit vielen Jungs beim Training und guten Grundlagen.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

Mit der Vorbereitung sind die Übungsleiter derweil sehr zufrieden. Mit einer guten Trainingsbeteiligung wurde die Basis für eine erneut erfolgreiche Spielzeit gelegt. „Natürlich sind wir noch nicht ganz bei 100 Prozent. Dennoch waren es positive Wochen mit vielen Jungs beim Training und guten Grundlagen“, berichtet Wirtz.

Im Vorjahr startete der SVU als Aufsteiger, den vermutlich die Konkurrenz noch nicht ganz so sehr auf dem Schirm hatte, gleich mit zwei Siegen. Nach der starken Vorsaison und mit Blick auf den Kader, der punktuell verstärkt werden konnte, wird sicherlich niemand die Moselaner unterschätzen. Geht es nach Wirtz, darf sich ein ähnlich guter Start wie im Vorjahr aber gerne wiederholen. Wirtz: „Die Karten sind neu gemischt und es geht bei null los. Gerade zu Hause wollen wir natürlich gut reinkommen und im Idealfall abermals einen guten Start hinlegen. Dafür müssen wir aber, wie gesagt, direkt eine sehr gute Leistung auf den Platz bringen.“