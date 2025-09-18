SVU zu Hause gegen den Zweiten
Untermosel traut sich zu, Oberzissen zu bezwingen
Ein 1:1-Unentschieden gab's zuletzt für die Fußballer des SV Untermosel (in Rot) in Emmelshausen, nun empfängt der SVU in Kobern-Gondorf den Tabellenzweiten SV Oberzissen.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Der Tabellendritte der Bezirksliga Mitte empfängt den noch ungeschlagenen Zweiten: In Kobern-Gondorf steigt am Sonntag das Topspiel zwischen dem SV Untermosel und dem SV Oberzissen.

Zu einem echten Spitzenspiel lädt der SV Untermosel am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr. Zu Gast beim Tabellendritten ist das Überraschungsteam der bisherigen Saison, der SV Oberzissen, der einen Rang und einen Zähler vor den Hausherren rangiert.In der fünften Minute der Nachspielzeit musste der SV Untermosel in der Vorwoche in Emmelshausen den Ausgleich hinnehmen.

