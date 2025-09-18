Der Tabellendritte der Bezirksliga Mitte empfängt den noch ungeschlagenen Zweiten: In Kobern-Gondorf steigt am Sonntag das Topspiel zwischen dem SV Untermosel und dem SV Oberzissen.

Zu einem echten Spitzenspiel lädt der SV Untermosel am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr. Zu Gast beim Tabellendritten ist das Überraschungsteam der bisherigen Saison, der SV Oberzissen, der einen Rang und einen Zähler vor den Hausherren rangiert.

In der fünften Minute der Nachspielzeit musste der SV Untermosel in der Vorwoche in Emmelshausen den Ausgleich hinnehmen.