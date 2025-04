Untermosel siegt in Unterzahl in Emmelshausen

Das Frühlingserwachen der bislang besten Mannschaften im Jahr 2025 der Fußball-Bezirksliga Mitte wurde jäh unterbrochen: Der TSV Emmelshausen konnte sich für die 1:3-Auswärtsniederlage vom zehnten Spieltag nicht revanchieren und unterlag dem Tabellenvierten SV Untermosel Kobern in eigener Spielstätte mit 0:1 (0:1).

Nach dem emotionalen 5:0-Erfolg vom letzten Wochenende gegen den TuS Rheinböllen und zuletzt 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen nun nichts Zählbares für das Team von Uli Feldheiser. „Man muss eine Niederlage auch mal wegstecken, zumal wir alles probiert haben“, lächelte der Cheftrainer den Misserfolg nonchalant weg – wohlwissend, dass seine Mannschaft insbesondere in der zweiten Hälfte deutlich mehr Anteile am Spiel hatte, aber der verdiente Ausgleich nicht fiel.

Wirtz: Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel verändert

„Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel verändert“, analysierte Gäste-Trainer Tobias Wirtz, die Strafe, die Jannis Schneider in der 56. Minute nach wiederholtem Foulspiel von Schiedsrichter Erhan Gümüs erhalten hatte und geknickt sofort in der Umkleide verschwand. Die 130 Zuschauer, die ihren Sonntags-Spaziergang in die gipp-Arena geplant hatten, sahen zu Beginn ein Spiel auf Augenhöhe und nicht wirklich gefährliche Torversuche auf beiden Seiten. Ein gewisser Respekt voreinander war da, keiner wollte einen Treffer einstecken. Kobern agierte systematischer und geordneter, Emmelshausen bemühter, aber zufälliger.

In der 24. Minute dann das Tor des Sonntags: Besnik Alijaj überwand TSV-Schlussmann Lukas Will zum Halbzeitstand. Nach der Pause wurde die Begegnung zunächst zerfahrener und dann wilder: Eine Gelb-Flut machte bei beiden Teams die Runde, bis es dann zum beschriebenen Platzverweis kam. Untermosels Kapitän Dominik Herold versuchte zwar lautstark, seine Mannschaft neu zu ordnen, aber Angriff auf Angriff setzte es aus den Reihen der Heimmannschaft, die nun deutlich mehr vom Spiel hatte.

Schmitts Zeitlupen-Chance trudelt vorbei

Bei einem Tor-Versuch von Tom Schmitt kullerte der Ball im Zeitlupen-Tempo nur Zentimeter vorbei und auch die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte dem TSV nicht die Erlösung. „Untermosel hat mit Mann und Maus verteidigt“, sah es Feldheiser. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, honorierte Wirtz, der in der Saison 2007/08 für Emmelshausen spielte, die Abwehrleistung seines Teams, das als Tabellendritter nun am Mittwochabend (20 Uhr) ein Topspiel gegen den Vierten Weitersburg hat.

Ob die Vorderhunsrücker eine neue Serie starten können zur Aufholjagd? Es wird sich weisen und davon abhängen, ob das Frühlingserwachen in Form vieler Punkte wieder zurückkommt. Am besten schon am nächsten Spieltag auswärts an Karsamstag beim TuS Mayen. „Wir haben durch die sieben neuen Spieler mehr Mentalität bekommen, und der Kader ist nun homogener und stärker“, sieht sich Feldheiser für die weiteren Aufgaben gewappnet. Als Tabellenzehnter hat der TSV weiter satte zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

TSV Emmelshausen – SV Untermosel Kobern 0:1 (0:1)

Emmelshausen: Will – Boos, Bürü, Alhaj (64. Ben Amor), Schmitt, Jannke (78. Mol), Kasper (83. Anzim Adjibabi), Lips, Adu, O. Inal, Scheid.

Untermosel: P. Dötsch – Herold, Brücken, Otto (61. J. Dötsch), Schneider, C. Dötsch, Alijaj (87. Rastelica), Ramaj, Scherr (61. Neisius), Perscheid, Brunner (83. Dupont).

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Siershahn).

Zuschauer: 130.

Tor: 0:1 Alijaj (24.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Schneider (Untermosel, 55.).