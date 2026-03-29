Oberzissen zu schwach Untermosel siegt 6:2 und SVO-Trainer Mund sieht Rot Jan Müller 29.03.2026, 22:09 Uhr

i Nichts zu holen gab es für John Marc Schneider (in Grün, am Ball) und den SV Oberzissen bei der 2:6-Niederlage gegen den SV Untermosel. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Bezirksliga Mitte: Untermosel triumphiert mit 6:2 über Oberzissen und erklimmt die Tabellenspitze. Männchen glänzt mit drei Toren, während Oberzissens Trainer die Rote Karte sieht.

Dem SV Untermosel ist auswärts beim SV Oberzissen ein fulminanter 6:2 (5:2)-Kantersieg gelungen. Zudem sind die Moselander nun alleiniger Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, denn Konkurrent TuS Mayen kam im Parallelspiel gegen sie SG ViertälerOberwesel nicht über ein Unentschieden hinaus.







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