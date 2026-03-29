Fußball-Bezirksliga Mitte: Untermosel triumphiert mit 6:2 über Oberzissen und erklimmt die Tabellenspitze. Männchen glänzt mit drei Toren, während Oberzissens Trainer die Rote Karte sieht.
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Dem SV Untermosel ist auswärts beim SV Oberzissen ein fulminanter 6:2 (5:2)-Kantersieg gelungen. Zudem sind die Moselander nun alleiniger Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, denn Konkurrent TuS Mayen kam im Parallelspiel gegen sie SG ViertälerOberwesel nicht über ein Unentschieden hinaus.