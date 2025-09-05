Am liebsten würde der SV Untermosel seinen guten Lauf in der Bezirksliga fortsetzen. Doch im TuS Oberwinter kommt eine Mannschaft nach Kobern-Gondorf, die selbst gern den ersten Saisonsieg einfahren möchte.

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der formstarke SV Untermosel den noch sieglosen TuS Oberwinter. Die Rollen sind zumindest auf den ersten Blick klar verteilt. Die Partie steigt am Sonntag ab 15 Uhr.

Mit drei Ligasiegen in Folge sowie dazwischen einer starken Leistung im Rheinlandpokal ist der SV Untermosel so richtig in Fahrt gekommen und befindet sich zum wohlgemerkt noch frühen Zeitpunkt in der Saison mit Tabellenrang vier in ähnlichen Sphären wie im Vorjahr. Im dritten Heimspiel der Saison geht es nun für die Mannschaft von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz gegen den Tabellen-13. TuS Oberwinter, der noch auf den ersten Saisonsieg wartet.

Gegner Oberwinter verbessert und mit großer Moral

Die Rollen scheinen dementsprechend klar verteilt zu sein. Allerdings präsentierten sich die Gäste, bei denen im Sommer Mario Brötz das Zepter vom langjährigen Übungsleiter Cornel Hirt übernommen hatte, zuletzt formverbessert und vor allem mit großer Moral. Gegen die Top-Teams SV Weitersburg und Anadolu Koblenz holte Oberwinter jeweils einen Zwei-Tore-Rückstand mit späten Treffern auf.

Entsprechend gewarnt ist auch Wirtz, der über den Gegner sagt: „So ein Trainerwechsel braucht eben Zeit. Die letzten Ergebnisse von Oberwinter sprechen für die Qualität und eine große Moral. Wir bewerten sie daher keinesfalls nach ihrem derzeitigen Tabellenplatz. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“

„Es fängt bei uns alles mit Intensität und Zweikampfstärke an. Bringen wir diese auf den Platz, sind wir immer schwer zu bespielen.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

Die Moselaner selbst wussten in den letzten Partien spielerisch zu überzeugen, hätten zuletzt in Oberwesel (2:1) noch deutlich höher gewinnen müssen. Bevor gegen Oberwinter erneut die große Spielfreude zum Vorschein kommen, richtet Wirtz den Fokus auf die Grundlagen des Fußballs. „Es fängt bei uns alles mit Intensität und Zweikampfstärke an. Der Rest unseres Spiels, auch das Spiel mit dem Ball, baut darauf auf. Daher liegt unser Fokus zunächst auf den Grundtugenden. Bringen wir diese auf den Platz, sind wir immer schwer zu bespielen“, sagt Wirtz.