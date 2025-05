Der SV Untermosel hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte den zweiten Statement-Sieg in Serie eingefahren. Eine Woche nach dem 2:1-Erfolg gegen Tabellenführer Eintracht Mendig bezwang der SVU auch den SV Anadolu Koblenz mit 2:1 (0:0). Durch den Auswärtssieg kletterten die Moselaner auf den dritten Tabellenplatz, während Anadolu auf Rang fünf abrutschte.

In einer ruhigen ersten Halbzeit fehlten an der Feste Franz die großen Aufreger. Während Anadolu hinten kompakt stand und vorne gelegentlich Akzente setzte, beschränkten sich die Gäste auf lange Bälle. So ging es torlos in die zweite Hälfte, in der das Drama nicht lange auf sich warten ließ.

Edis Ramovic scheitert per Elfmeter an Peter Dötsch

In der 58. Minute gab es nach einem Foul im Strafraum Elfmeter für Anadolu. Edis Ramovic trat an, scheiterte jedoch an SVU-Keeper Peter Dötsch. Fast im direkten Gegenzug fiel das 1:0. Nach einem Angriff der Gastgeber konterte Untermosel und fand Dominik Herold, der vor Helidon Pacarada keine Nerven zeigte (61.).

Eine Antwort von Anadolu ließ nicht lange auf sich warten: In der 69. Minute kam Silvio Golz im Strafraum zum Abschluss und vollendete ins untere linke Eck zum 1:1-Ausgleich.

Anadolu nutzt seine Chancen nicht

In der Folge hatten die Gastgeber die Chance, selbst in Führung zu gehen, doch Huseyin Karalalek scheiterte an Peter Dötsch (74). Untermosel machte es auf der anderen Seite besser: Nach einem langen Einwurf konnte der Ball im Strafraum festgemacht werden und gelangte zu Carsten Dötsch, der aus 14 Metern das 2:1 erzielte (77.).

Anadolus Trainer Dzenis Ramovic reagierte mit einem Dreifachwechsel, und sein Team durfte die Schlussphase in Überzahl bestreiten, nachdem Stefan Ramaj wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (84.). Dennoch war Untermosel dem 3:1 am Ende näher als Anadolu dem Ausgleichstreffer, als Carsten Dötsch und Amir Rastelica in der 89. Minute eine Doppelchance liegenließen. Am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr, sodass der SVU drei Punkte moselaufwärts entführen konnte.

„Vor dem Tor war das heute einfach ungenügend.“

Anadolu-Trainer Dzenis Ramovic

Nach der zweiten Heimniederlage in Folge legte Dzenis Ramovic den Finger in die Wunde: „Vor dem Tor war das heute einfach ungenügend.“ Die mangelnde Chancenverwertung fiel umso schwerer ins Gewicht, da Ramovic mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden war: „Wir haben eine gute Partie abgeliefert, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Auch nach dem 1:2 haben wir weiter gedrückt, aber vor dem Tor war es mangelhaft.“

Untermosels Trainer Tobias Wirtz freute sich dagegen darüber, dass das Spielkonzept seiner Mannschaft größtenteils aufgegangen war: „Auf diesem Platz zu gewinnen, ist extrem schwer, deshalb ist der Sieg sehr bemerkenswert. Wir haben viele lange Bälle gespielt und dann versucht, im letzten Drittel den Ball flach zu halten.“

Carsten Dötsch „ist im Flow“

Mit Blick auf die Leistung von Carsten Dötsch, der wie schon gegen Mendig erneut den Siegtreffer besorgt hatte, lobte Wirtz: „Er ist aktuell im Flow, was das Toreschießen angeht, aber er sucht sich auch die Situationen. Das ist natürlich sehr gut für uns.“

SV Anadolu Koblenz – SV Untermosel 1:2 (0:0)

SV Anadolu Koblenz: Pacarada – Golz, Karaman, E. Ramovic, Jusufi, Sari (82. Yücel), Mamuti (84. D. Ramovic), Hetko, Aga, Karalalek, Faljic (80. Onbasi).

SV Untermosel: P. Dötsch – J. Dötsch, Brücken, Otto (42. Herold), Schneider, C. Dötsch, Brunner, Rastelica, Ramaj, Schweikert (66. Kaluza), Scherr (76. S. Dötsch).

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Dominik Herold (61.), 1:1 Silvio Golz (69.), 1:2 Carsten Dötsch (77.).