SVU gewinnt bei SG II mit 3:0 Untermosel ist effektiver als Mülheims Reserve Jan Müller 01.03.2026, 19:45 Uhr

Der SV Untermosel führt weiter die Fußball-Bezirksliga Mitte an. Dank eines 3:0-Sieges bei Mülheim-Kärlich II bleibt das Team an der Spitze und zeigt eine starke Leistung. Ein verschossener Elfmeter sorgt für Gesprächsstoff.

Einen letztlich souveränen Favoritensieg hat der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, der SV Untermosel, zum Auftakt nach der Winterpause bejubeln. Bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich II behielten die Gäste mit 3:0 (1:0) die Oberhand und grüßen somit weiterhin, aufgrund der besseren Tordifferenz, vor dem TuS Mayen von der Ligaspitze.







