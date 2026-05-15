Nach langer Meisterfeier
Untermosel gastiert in Eitelborn
Pure Freude beim SV Untermosel: Durch das 1:0 gegen den TuS Mayen sicherte sich der SVU die Meisterschaft.
Pure Freude beim SV Untermosel: Durch das 1:0 gegen den TuS Mayen sicherte sich der SVU die Meisterschaft.
Wolfgang Heil

Nach der Meisterfeier steht der SV Untermosel vor einer schweren Aufgabe gegen den Aufsteiger SG Augst. Die SG kämpft um Platz drei in der Tabelle, während SVU-Coach Wirtz mit einer neuen Mannschaftsaufstellung experimentiert.

Lesezeit 2 Minuten
Im ersten Spiel nach der großen Meisterfeier vom vergangenen Wochenende gastiert der SV Untermosel beim starken Aufsteiger SG Augst (So., 14.30 Uhr), der noch um den dritten Rang in der Fußball-Bezirksliga Mitte kämpft. Bis halb vier in der Nacht feierte die Mannschaft des SV Untermosel die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Rheinlandliga in der Koblenzer Altstadt.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport