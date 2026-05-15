Nach der Meisterfeier steht der SV Untermosel vor einer schweren Aufgabe gegen den Aufsteiger SG Augst. Die SG kämpft um Platz drei in der Tabelle, während SVU-Coach Wirtz mit einer neuen Mannschaftsaufstellung experimentiert.

Im ersten Spiel nach der großen Meisterfeier vom vergangenen Wochenende gastiert der SV Untermosel beim starken Aufsteiger SG Augst (So., 14.30 Uhr), der noch um den dritten Rang in der Fußball-Bezirksliga Mitte kämpft.

Bis halb vier in der Nacht feierte die Mannschaft des SV Untermosel die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Rheinlandliga in der Koblenzer Altstadt.