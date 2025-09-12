Das wird eine schwierige Aufgabe für den SV Untermosel. Zwar ist der SVU gut in Form, aber auswärts bei der Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, das ist eine Hausnummer.

Mit vier Siegen in Folge gehört der SV Untermosel nicht nur zu den formstärksten Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte, zugleich stehen die Moselaner mir Rang drei wieder genau dort, wo sie eine starke Debütsaison im Vorjahr beendet hatten. Am sechsten Spieltag steht nun allerdings eine komplizierte Auswärtsaufgabe bei der Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach (So., 15 Uhr) an.

Mit vier Siegen und 13:3 Toren hätte die Antwort des SV Untermosel auf die vermeidbare Auftaktpleite gegen den TuS Ahbach am ersten Spieltag (1:3) nicht besser ausfallen können. Entsprechend stehen zum frühen Zeitpunkt der Saison schon wieder zwölf Zähler auf der Habenseite. Weiter aufgefüllt werden soll das Punktekonto am Sonntag im Hunsrück. Dort wartet allerdings eine durchaus knifflige Aufgabe auf das Team von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz.

„Wir haben einen Lauf, nehmen die Herausforderung an und wollen erneut punkten.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

Nicht nur verfügen die Hausherren über mehrere höherklassig erfahrene Spieler und können immer wieder auf Akteure der ersten Mannschaft, die bereits am Samstag spielt, zurückgreifen, darüber hinaus konnte die Elf von Übungsleiter Christoph Fahning ihre ersten beiden Heimspiele gewinnen. „Wir gehen davon aus, dass der Gegner verstärkt werden wird. Ohnehin haben sie aber jede Menge Qualität, sodass uns alles abverlangt werden wird. Es gilt sich aber davon freizumachen, schließlich sind dies Dinge, die wir nicht beeinflussen können“, kommentiert Wirtz.

Viel eher als auf den Gegner möchte der Übungsleiter auf seine eigene, äußerst formstarke Mannschaft schauen. „Wir haben einen Lauf, nehmen die Herausforderung an und wollen erneut punkten. Wir werden gut vorbereitet ins Spiel gehen und freuen uns ehrlich gesagt auf ein Spiel auf einem sicherlich hohen Niveau“, sagt Wirtz.