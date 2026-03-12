Bezirksliga-Spitzenreiter SV Untermosel trifft auf den abstiegsgefährdeten TuS Oberwinter. Trotz Favoritenrolle bleibt die Partie unberechenbar. Kann Oberwinter überraschen?
Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert Spitzenreiter SV Untermosel am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte beim Tabellen-13. TuS Oberwinter. Nicht nur mit Blick auf die Tabelle gehen die Gäste als haushoher Favorit ins Spiel. Bevor die Aufgaben des SVU in den kommenden Wochen gegen mehrere Topteams aus der Liga deutlich anspruchsvoller werden, wartet an diesem Wochenende auf den Tabellenführer eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Für ...