SVU spielt am Freitag Untermosel fährt als klarer Favorit nach Oberwinter Daniel Fischer 12.03.2026, 11:51 Uhr

i Untermosels Trainer Tobias Wirtz ist mit seinem Team am Freitag beim TuS Oberwinter gefordert. Jörg Niebergall

Bezirksliga-Spitzenreiter SV Untermosel trifft auf den abstiegsgefährdeten TuS Oberwinter. Trotz Favoritenrolle bleibt die Partie unberechenbar. Kann Oberwinter überraschen?

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert Spitzenreiter SV Untermosel am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte beim Tabellen-13. TuS Oberwinter. Nicht nur mit Blick auf die Tabelle gehen die Gäste als haushoher Favorit ins Spiel. Bevor die Aufgaben des SVU in den kommenden Wochen gegen mehrere Topteams aus der Liga deutlich anspruchsvoller werden, wartet an diesem Wochenende auf den Tabellenführer eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Für ...







