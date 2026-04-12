War das die Meisterschaft? Untermosel erzielt Siegtreffer in letzter Minute Tim Hammer 12.04.2026, 20:15 Uhr

i Untermosels Jannis Schneider (links) ruft den Schiri um Hilfe, während Anadolus Besnik Mamuti (am Ball) an ihm vorbeizieht. Die Szene wird von Edis Ramovic (im Hintergrund) und Thomas Kaluza (Nr. 11) beobachtet. Jörg Niebergall

Im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Mitte konnte der SV Untermosel einen wichtigen Arbeitssieg bei Anadolu Koblenz bejubeln. Zeitgleich hat der TuS Mayen hoch verloren.

Die Erleichterung bei den Spielern des SV Untermosel war spürbar groß. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte hatte gerade, praktisch in letzter Sekunde, mit 2:1 (0:1) gegen Anadolu Koblenz gewonnen. Durch den Patzer des TuS Mayen (1:5 in Emmelshausen) ist die Meisterschaft für das Team aus Kobern-Gondorf nun in greifbare Nähe gerückt.







Artikel teilen

Artikel teilen