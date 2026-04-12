Im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Mitte konnte der SV Untermosel einen wichtigen Arbeitssieg bei Anadolu Koblenz bejubeln. Zeitgleich hat der TuS Mayen hoch verloren.
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Die Erleichterung bei den Spielern des SV Untermosel war spürbar groß. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte hatte gerade, praktisch in letzter Sekunde, mit 2:1 (0:1) gegen Anadolu Koblenz gewonnen. Durch den Patzer des TuS Mayen (1:5 in Emmelshausen) ist die Meisterschaft für das Team aus Kobern-Gondorf nun in greifbare Nähe gerückt.