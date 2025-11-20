SVU gastiert beim TuS Ahbach Untermosel erwartet in Eifel ein ungemütliches Spiel Daniel Fischer 20.11.2025, 12:58 Uhr

i Das 0:3 gegen den FC Metternich (links mit Jeremy Heyer) war für Bezirksliga-Tabellenführer SV Untermosel (am Ball Florian Jonach) die dritte Saisonniederlage. Nun muss der SVU zum TuS Ahbach, gegen den es zu Saisonbeginn die erste Niederlage gegeben hatte. Wolfgang Heil

Das vergangene Spiel hat der SV Untermosel in Metternich verloren, und auch in der Partie zum Ligaauftakt gegen den kommenden Gegner hatte es für den SVU keinen Punkt gegeben – der Spitzenreiter hat also einiges gutzumachen.

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Samstagabend (19.45 Uhr) gastiert der SV Untermosel zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Mitte tief in der Eifel beim TuS Ahbach, gegen den es im Hinspiel für den Spitzenreiter eine Niederlage setzte. Im vorletzten Spiel vor der Winterpause wollen die Moselaner zudem die Niederlage aus der Vorwoche ausmerzen.







