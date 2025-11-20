Untermosel erwartet in Eifel ein ungemütliches Spiel

Das vergangene Spiel hat der SV Untermosel in Metternich verloren, und auch in der Partie zum Ligaauftakt gegen den kommenden Gegner hatte es für den SVU keinen Punkt gegeben – der Spitzenreiter hat also einiges gutzumachen.
Lesezeit 1 Minute
Zur ungewohnten Anstoßzeit am Samstagabend (19.45 Uhr) gastiert der SV Untermosel zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Mitte tief in der Eifel beim TuS Ahbach, gegen den es im Hinspiel für den Spitzenreiter eine Niederlage setzte. Im vorletzten Spiel vor der Winterpause wollen die Moselaner zudem die Niederlage aus der Vorwoche ausmerzen.