Das war eine unerwartet klare Angelegenheit: Der FC Urbar setzte sein erstes Bezirksliga-Heimspiel in den Sand und unterlag dem SV Untermosel 1:5.

Das erste Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Urbar und dem SV Untermosel fand in den Gästen einen klaren Sieger. Mit 5:1 (2:0) setzte sich die Mannschaft des Trainergespanns Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp beim Aufsteiger an der Arenberger Straße in Urbar durch.

Der Vorjahresdritte von der Mosel dominierte die Partie vom Anpfiff weg, kombinierte gut und zielstrebig in Richtung Urbarer Gehäuse. Bis zur 28. Minute dauerte es aber, bis Peter Dötsch die Führung markierte. Neun Minuten später erhöhte Louis Männchen auf 2:0. Beide Treffer wurden über mehrere Stationen schön herausgespielt.

Beleidigung und Rote Karte

„Das war in der Art und Weise in der ersten Halbzeit schon sehr stark. Eine wirklich gute Mannschaftsleistung“, befand Untermosels Wirtz. Auch eine kurze hektische Phase unmittelbar nach dem 2:0 warf Untermosel nicht aus der Bahn. Nach einer vermeintlichen Abseitsstellung gab es nämlich deutliche Proteste von der Gästebank. Schiedsrichter Lukas Heep zückte danach Rot gegen Untermosels Ersatzspieler Florian Ramaj, was zu noch mehr Protesten führte. Der Schiedsrichterassistent konnte eine Beleidigung gegen seine Person jedoch genau zuordnen.

„Der Gegner hat vieles richtig gemacht, bei uns dagegen hat kaum etwas funktioniert.“

Urbars Trainer Gökan Bigün

Im zweiten Durchgang knüpfte Untermosel an die gute erste Hälfte an. Amir Rastelica erhöhte in der 63. Minute auf 3:0, ehe das Spiel der Gäste einen kleinen Bruch erlitt. „Da waren wir irgendwie fahrig“, meinte Wirtz. Urbar nutzte dies zum 1:3 durch Steffen Hondrich (77.). „Gleich danach war eine Chance zum 2:3 da. Vielleicht wäre dann etwas gegangen. Aber insgesamt muss man deutlich sagen, dass dies zu wenig war. Der Gegner hat vieles richtig gemacht, bei uns dagegen hat kaum etwas funktioniert. Wir konnten unsere Ausfälle nicht wirklich kompensieren“, meinte Urbars Coach Gökan Bigün.

„Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, dass wir nicht zuvor den Sack zugemacht haben. Wir sind etwas zu sorglos mit den Möglichkeiten umgegangen.“

Untermosels Trainer Tobias Wirtz

„Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, dass wir nicht zuvor den Sack zugemacht haben. Wir sind etwas zu sorglos mit den Möglichkeiten umgegangen“, erklärte Wirtz. Carsten Dötsch besorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit das 4:1. Drei Minuten später sorgte Tom Perscheid, erst zwei Minuten zuvor eingewechselt, noch für das 5:1. „Es war in dieser Höhe auch verdient“, machte es Bigün kurz, und Wirtz sagte: „Es war eine wirklich gute Reaktion auf die Auftaktniederlage.“

FC Urbar – SV Untermosel 1:5 (

FC Urbar: Weißenborn – Fetz, Yüksel (73. Möllmeier), Berbatovci (38. Burg), Heimen, Krings (63. Pala), Asanov (46. Hondrich), Wehner, Knebel, Xhaferi, Miller.

SV Untermosel: P. Dötsch – Herold, S. Dötsch, Rastelica (67. Kaluza), Höfer (67. Scherr), S. Ramaj (75. J. Dötsch) , Richard (90.+2 Perscheid), C. Dötsch, Alijaj, Männchen (89. Karsten), Brunner.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Carsten Dötsch (28.), 0:2 Louis Männchen (37.), 0:3 Amir Rastelica (63.), 0:4 Carsten Dötsch (90.+1), 0:5 Tom Perscheid (90.+4).