Fernduell um die Meisterschaft Untermosel empfängt starke Emmelshausener Daniel Fischer 19.03.2026, 15:04 Uhr

i Voller Körpereinsatz muss der SV Untermosel zeigen, wenn er sich im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte gegen den TuS Mayen durchsetzen will. Jörg Niebergall

Der SV Untermosel kämpft um die Meisterschaft in der Bezirksliga-Mitte und trifft auf die formstarke Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die nach einem Ausrutscher weiter gefährlich bleiben.

Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TuS Mayen um den direkten Aufstieg muss der SV Untermosel am Wochenende eine knifflige Aufgabe lösen: Zu Gast am Sonntag (15 Uhr) ist im Rahmen des 21. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte die formstarke Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die derzeit Tabellenrang fünf belegt.







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