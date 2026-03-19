Der SV Untermosel kämpft um die Meisterschaft in der Bezirksliga-Mitte und trifft auf die formstarke Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die nach einem Ausrutscher weiter gefährlich bleiben.
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Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TuS Mayen um den direkten Aufstieg muss der SV Untermosel am Wochenende eine knifflige Aufgabe lösen: Zu Gast am Sonntag (15 Uhr) ist im Rahmen des 21. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte die formstarke Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die derzeit Tabellenrang fünf belegt.