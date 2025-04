Der SV Untermosel hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte einen Funken Spannung im Aufstiegskampf erhalten. Dank eines Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit setzte sich der SVU mit 2:1 (0:0) gegen den Tabellenführer SV Eintracht Mendig durch. Vier Spieltage vor Saisonende schrumpfte der Vorsprung der Eintracht auf den FV Rübenach damit vorerst auf sechs Punkte.

Der alte Abstand von neun Punkten wird allerdings bald wieder hergestellt sein, da nun offiziell bestätigt wurde, dass das abgesetzte Spiel vom 6. April, in dem der Ahrweiler BC II nicht angetreten war, zugunsten der Eintracht gewertet wird.

Mendig geht kurz nach Wiederanpfiff in Führung

Weniger Grund zur Freude hatte Mendig in Kobern, wo die großen Aufreger in einer torIosen ersten Hälfte ausblieben. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es dann so aus, als könnten die Gäste ihre Serie von zuletzt drei Siegen fortsetzen. In der 53. Minute befand sich der Ball nach einem Volleyschuss von Brice Braquin Mitel vermeintlich hinter der Linie, doch Schiedsrichter Nils Schneider entschied, das Tor nicht zu geben.

Zwei Minuten später durfte Braquin Mitel dann aber jubeln. Der Stürmer wurde mit einem Chipball geschickt, setzte sich im Zweikampf gegen einen Verteidiger durch und vollendete eiskalt zum 1:0 (55.). Der SV Untermosel hatte jedoch eine unmittelbare Antwort parat. Nach einer scharfen Hereingabe landete der zweite Ball bei Carsten Dötsch, der mit dem Rücken zum Tor ins lange Eck traf (57.).

SVU-Keeper Peter Dötsch pariert mehrmals klasse

Etwa 10 Minuten später hätte Mendig erneut in Führung gehen müssen. Bei einem Konter tauchten Tim Montermann, Meris Ramic und Leonard Zerwas ohne Verteidiger vor SVU-Keeper Peter Dötsch auf, konnten den Schlussmann aber nicht überwinden (69.). Kurz vor Ende der Partie hielt Peter Dötsch das Unentschieden erneut fest, als er einen Distanzschuss sehenswert parierte (89.).

Die Mendiger Nachlässigkeit in der Chancenverwertung rächte sich spät: Nach einer Hereingabe kam Untermosels Besnik Alijaj im Strafraum zum Abschluss. Mendigs Schlussmann Robin Rohr konnte dessen Schuss zwar noch parieren, musste den Ball aber direkt vor die Füße von Carsten Dötsch abklatschen lassen, der das Heimpublikum mit seinem zweiten Tor des Tages in Ekstase versetzte (90.+4).

„Ein Punkt wäre okay gewesen, aber ein Sieg für Untermosel war aus meiner Sicht unverdient.“

Damir Mrkalj, Trainer des SV Eintracht Mendig

SVU-Trainer Tobias Wirtz jubelte nach dem 2:1-Erfolg: „Das schmeckt natürlich gut, Mendig ist keine Laufkundschaft. Am Ende des Spiels sind alle Dämme gebrochen.“ Insgesamt analysierte Wirtz: „Das war ein aus meiner Sicht verdienter Sieg. Wir haben top gegen den Ball verteidigt und waren offensiv ein Stück weit gefährlicher, auch wenn die Partie insgesamt relativ ausgeglichen war.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj sah die Dinge ein wenig anders: „Ein Punkt wäre okay gewesen, aber ein Sieg für Untermosel war aus meiner Sicht unverdient.“ Besonders aufgrund des aberkannten Führungstreffers haderte Mrkalj mit der Leistung des Schiedsrichters, bemerkte aber auch: „Wenn man seine einhundertprozentigen Chancen nicht nutzt, braucht man am Ende nicht auf die Schiedsrichter zu schauen.“

SV Untermosel – SV Eintracht Mendig 2:1 (0:0)

SV Untermosel: P. Dötsch – J. Dötsch, Brücken, Otto, Schneider, Neisius (78. Rastelica), C. Dötsch, Brunner, Höfer (87. S. Dötsch), Ramaj, Schweikert (68. Alijaj).

SV Eintracht Mendig: Rohr – Stalph, Groß, Ley (90.+4 Assenmacher), Zerwas, Zimmer (46. Eberhardt), Mitel, Thelen, Montermann, Heinemann, Ramic.

Schiedsrichter: Nils Schneider (Weyerbusch).

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1 Braquin Mitel (55.), 1:1 Carsten Dötsch (57.), 2:1 Carsten Dötsch (90.+4).