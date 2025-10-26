Der SV Untermosel hat sich die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte zurückerobert. Die SG Mörschbach hatte in Kobern-Gondorf keine Chance.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Untermosel hat eine starke Reaktion auf die Pleite in der Vorwoche beim HSV Neuwied (1:3) gezeigt. Gegen die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen fuhren die Moselaner einen nie gefährdeten 5:1 (4:0)-Sieg ein und zogen in der Tabelle mit dem TuS Mayen, gegen den es in der kommenden Woche im Spitzenspiel geht, nach Punkten gleich – und auf Platz eins steht der SVU, weil er die bessere Tordifferenz hat.