SVU beim 5:1 ohne Probleme Untermosel besiegt Mörschbach und übernimmt die Führung Daniel Fischer 26.10.2025, 19:15 Uhr

i Und wieder ist der Ball drin: Untermosels Amir Rastelica (in Rot) machte beim 5:1-Sieg des SVU drei Tore - hier haben der Mörschbacher Torwart Leon Roth und Kapitän Leon Schulzki das Nachsehen. Christian Kiefer

Der SV Untermosel hat sich die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte zurückerobert. Die SG Mörschbach hatte in Kobern-Gondorf keine Chance.

Der SV Untermosel hat eine starke Reaktion auf die Pleite in der Vorwoche beim HSV Neuwied (1:3) gezeigt. Gegen die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen fuhren die Moselaner einen nie gefährdeten 5:1 (4:0)-Sieg ein und zogen in der Tabelle mit dem TuS Mayen, gegen den es in der kommenden Woche im Spitzenspiel geht, nach Punkten gleich – und auf Platz eins steht der SVU, weil er die bessere Tordifferenz hat.







