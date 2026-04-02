SVU besiegt SV Weitersburg Untermosel baut Vorsprung an der Spitze aus Daniel Fischer 02.04.2026, 09:05 Uhr

i Eine eingeschworene Gemeinschaft: Der SV Untermosel gewann das Spitzenspiel gegen den SV Weitersburg mit 4:2, es war der achte Sieg in Folge für den SVU. Wolfgang Heil

Spitzenreiter SV Untermosel triumphiert im Topspiel der Bezirksliga Mitte mit einem 4:2-Sieg gegen Weitersburg. Besnik Alijaj glänzt mit zwei Elfmetertoren. Untermosel baut damit seinen Vorsprung aus.

Spitzenreiter SV Untermosel hat auch das vom Osterwochenende vorgezogene Topspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Weitersburg gewonnen – und zwar mit 4:2 (1:1). Es war der achte Sieg in Folge der Moselaner, die damit Verfolger TuS Mayen, der am Wochenende nachziehen muss, unter Druck setzt.







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