Spitzenreiter SV Untermosel triumphiert im Topspiel der Bezirksliga Mitte mit einem 4:2-Sieg gegen Weitersburg. Besnik Alijaj glänzt mit zwei Elfmetertoren. Untermosel baut damit seinen Vorsprung aus.
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Spitzenreiter SV Untermosel hat auch das vom Osterwochenende vorgezogene Topspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Weitersburg gewonnen – und zwar mit 4:2 (1:1). Es war der achte Sieg in Folge der Moselaner, die damit Verfolger TuS Mayen, der am Wochenende nachziehen muss, unter Druck setzt.