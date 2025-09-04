Der FC Germania Metternich eröffnet bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) den fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Westum/Löhndorf. Sollte das Team um Trainer Leo de Sousa die Begegnung für sich entscheiden, winkt zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

Nach dem deutlichen 7:2-Erfolg der Vorwoche gegen die SG Augst und der bisherigen Ergebnisse des kommenden Gastgebers wäre alles andere als ein Erfolg der Germanen eine Überraschung, denn Westum/Löhndorf sammelte in den bisherigen vier Partien bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen nur zwei Punkte und steht dadurch derzeit auf dem vorletzten Rang.

„Wir sind uns bewusst, dass wir in der Favoritenrolle stecken und wollen dieser auch gerecht werden. Das heißt aber nicht, dass wir Westum auf die leichte Schulter nehmen.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

Trainer de Sousa will sich davon aber nicht blenden lassen und sagt: „Die Gegner der Westumer waren kein Fallobst. Bei Tabellenführer Mayen verloren sie nur knapp mit 0:1, danach waren es Unentschieden gegen Oberwinter und Emmelshausen-Karbach II. Lediglich am vergangenen Wochenende musste man sich deutlich mit 0:5 beim Tabellenzweiten Oberzissen geschlagen geben. Wir sind uns bewusst, dass wir in der Favoritenrolle stecken und wollen dieser auch gerecht werden. Das heißt aber nicht, dass wir Westum auf die leichte Schulter nehmen.“

Erschwert wird die Metternicher Aufgabe, weil neben dem im Urlaub weilenden Abwehrchef Carsten Wans auch Stürmer Jeremy Heyer nicht zur Verfügung steht. Heyer musste gegen Augst schon vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wird mit einer Bänderdehnung im Sprunggelenk zumindest die kommende Begegnung verpassen. Wie gut, dass der FC derzeit auf eine stark aufspielende zweite Mannschaft zurückgreifen kann. In der A-Klasse sorgt die Reserve mit neun Punkten aus vier Spielen derzeit für Furore, de Sousa weiß, was er daran hat: „Wir können uns auf die Jungs der Zweiten und der A-Jugend verlassen und sind froh, dass wir auf solch qualitativ hochwertige Spieler zurückgreifen können, wenn es bei uns mal eng wird.“