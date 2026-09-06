SG fertigt SV Oberzissen ab Über Schönheitsfleck sieht Augst-Coach Birkner hinweg Klaus Sackenheim 06.09.2026, 21:00 Uhr

i Nicht zu halten: Augst-Torjäger Lennox Simon (in Rot) brachte sein Team gegen Oberzissen (hier mit John Marc Schneider und Jordi Frohn) in Führung und bereitete das wichtige 2:0 vor. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Bezirksliga Mitte triumphierte die SG Augst Eitelborn mit 4:1 über den SV Oberzissen und behauptet die Spitze. Lennox Simon glänzte dabei als Torschütze und Vorlagengeber.

Die SG Augst Eitelborn reitet weiter auf der Erfolgswelle, fertigte einen chancenlosen SV Oberzissen souverän mit 4:1 (2:0) ab und grüßt nach wie vor von der Tabellenspitze der Bezirksliga Mitte. Die Westerwälder nahmen sofort das Heft in die Hand und markierten schon nach elf Minuten die 1:0-Führung.







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