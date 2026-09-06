In der Fußball-Bezirksliga Mitte triumphierte die SG Augst Eitelborn mit 4:1 über den SV Oberzissen und behauptet die Spitze. Lennox Simon glänzte dabei als Torschütze und Vorlagengeber.
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Die SG Augst Eitelborn reitet weiter auf der Erfolgswelle, fertigte einen chancenlosen SV Oberzissen souverän mit 4:1 (2:0) ab und grüßt nach wie vor von der Tabellenspitze der Bezirksliga Mitte. Die Westerwälder nahmen sofort das Heft in die Hand und markierten schon nach elf Minuten die 1:0-Führung.