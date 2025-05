Der TuS Oberwinter spielt noch eine wichtige Rolle im Abstiegskampf der Bezirksliga Mitte. Denn am Freitag gastiert der TuS, der den Klassenverbleib selbst sicher hat, bei der abstiegsgefährdeten SG Mülheim-Kärlich II.

Auch nachdem der TuS Oberwinter den eigenen Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte sichergestellt hat, bleibt die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt Teil des Abstiegsrennens. Am Freitagabend (20 Uhr) gastieren die Oberwinterer bei der Zweitvertretung der SG Mülheim-Kärlich. Die Reserve steht aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, hat drei Zähler Vorsprung auf die SG Maifeld-Elztal und vier Punkte auf den SSV Boppard – bei och zwei ausstehenden Partien.

„Wir werden mit der stärksten möglichen Mannschaft dort antreten und auf jeden Fall versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Dann sollen es die gefährdeten Mannschaften unter sich ausmachen. Wir wollen uns nichts vorwerfen lassen“, macht Hirt deutlich und lobt gleichzeitig den Gegner: „Mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Talenten haben die Mülheimer eine starke Rückrunde gespielt und sich verdientermaßen in diese gute Ausgangsposition gebracht.“

„Wir haben uns Stück für Stück mehr Selbstvertrauen erarbeitet. Offensiv sind wir zielstrebiger geworden. In den letzten Wochen stimmt die Entwicklung.“

Cornel Hirt, Trainer des TuS Oberwinter

Der TuS verlor nur eine seiner vergangenen sieben Partien und bezwang in der Vorwoche den SV Weitersburg. „Wir haben uns Stück für Stück mehr Selbstvertrauen erarbeitet. Offensiv sind wir zielstrebiger geworden. In den letzten Wochen stimmt die Entwicklung“, freut sich Hirt, der den Verein bekanntlich zum Saisonende verlassen wird. Unter der Woche absolvierte Hirt eine Fortbildung zur Verlängerung der A-Lizenz, plant aber weiter, eine fußballerische Pause einzulegen.

Beim TuS laufen derweil die Personalplanungen für den Bezirksligakader der kommenden Saison. Aus der A-Jugend des Ahrweiler BC kommt mit Max Küpper der zweite Neuzugang. Küpper kann in der Außen- und Innenverteidigung eingesetzt werden und absolvierte in dieser Spielzeit bereits vier Spiele für die ABC-Reserve in der Bezirksliga. Offensivakteur David Krause (Heimbach-Weis) war letzte Woche als erster Neuzugang beim TuS verkündet worden.