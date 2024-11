Bezirksliga: Mayen spielt beim Schlusslicht - Urlaubsplanung ärgert Trainer Steil TuS Mayen hofft auf Goldenen Oktober – Urlaubsplanung nervt Trainer Steil Jan Müller 17.10.2024, 16:02 Uhr

i Nach dem 2:0 gegen Weitersburg (gelbe Trikots), dem erst zweiten Sieg in dieser Saison überhaupt, möchte Mayen (hier Tim Schneider beim Schuss, rechts Tom Johann) nun bei Schlusslicht Mülheim II nachlegen. Foto: Peter Seydel FOTO SEYDEL

Bereits am Freitagabend geht es für den TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Ab 20 Uhr gastiert das Team von Trainer Marc Steil bei Ligaschlusslicht SG 2000 Mülheim-Kärlich II und hofft dort, weitere Schritte aus dem Tabellenkeller machen zu können.

Den Anfang in einen möglicherweise Goldenen Oktober aus Sicht hat der TuS am vergangenen Wochenende im heimischen Nettetalstadion gegen den SV Weitersburg gemacht. Das 2:0 war der erst zweite Sieg überhaupt in dieser Saison, und der ließ die Mayener am ersten Lukasmarktwochenende auch gleich auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

