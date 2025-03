Nach der Winterpause hat der TuS Oberwinter bislang die ganze Ergebnispalette zu bieten gehabt. Nun kommt in Spiel Nummer vier die SG Argenthal auf die Bandorfer Höhe.

Sieg, Niederlage und Unentschieden stehen für den TuS Oberwinter nun nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu Buche. Beim zweiten Auftritt vor eigenem Publikum, im ersten Heimspiel des Jahres unterlag der TuS dem SV Untermosel Kobern 1:2, erwartet die Elf von Trainer Cornel Hirt am Sonntag (15 Uhr) die siebtplatzierte SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen auf der Bandorfer Höhe.

Der 3:1-Sieg in Rheinböllen zum Auftakt war sehr verdient für die Oberwinterer, die 1:2-Heimniederlage ärgerte aufgrund vieler vergebener Chancen. Mit dem 1:1 zuletzt beim TuS Mayen konnte sich Hirt glücklich schätzen: „Weil wir nach vorne einfach keine Durchschlagskraft hatten“, zeigt Hirt auf. Max Blohm traf dabei auch im dritten Spiel in Folge, aber eben nur Blohm. Der Rest der Offensivabteilung blieb – wie so häufig – wirkungslos, leistete sich zudem unnötige Ballverluste.

Bollig tut dem Team und der Defensive gut

Dass diese ohne Folgen blieben war der wieder einmal sattelfesten Defensive zu verdanken. Dort machte unter anderen Marlo Bollig eine starke Partie, sein erster Einsatz von Beginn an nach mehrmonatigem USA-Aufenthalt. „Er tut der Mannschaft als Typ einfach gut, auf ihn ist Verlass“, verteilte Hirt ein Sonderlob. Und im Hinblick auf das Heimspiel gegen die Hunsrücker gibt Hirt die Devise aus: „Hinten müssen wir genauso weiter machen, nach vorne muss mehr kommen.“

Das Hinspiel in Argenthal gewann der TuS 3:2 nach 80-minütiger Unterzahl. „Jetzt sind die Argenthaler mit Torjäger und Spielertrainer Simon Pfeifer sicherlich noch besser besetzt. Aber unsere Abwehr ist auch in der Lage, solche Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Wie gesagt: Nach vorne muss es aber mehr Entlastung geben“, fordert Hirt.