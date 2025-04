Unentschieden im Hunsrück-Klassiker: In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich der gastgebende TSV Emmelshausen und die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen schiedlich, friedlich mit einem 2:2 (1:1)-Remis. Friedlich war es wirklich weitestgehend vor 130 Zuschauern, zwei Rote Karten gab es dennoch in Abschnitt eins. Allerdings beide von zweifelhafter Natur.

„Ich hätte beide Rote Karten nicht gegeben und lieber elf gegen elf weitergespielt, aber gut“, sprach Gäste-Spielertrainer und Doppeltorschütze Simon Peifer nach der Partie vielen Beobachtern aus den Herzen. Aber der Reihe nach: Bei Dauer-Nieselregen lieferten beide Teams auf dem nassen Kunstrasen ein ganz ordentliches Match ab. Nach je einer Halbchance auf beiden Seiten stieg man früh in das Thema Dezimierung ein. TSV-Angreifer Mohamad Alhaj machte eine Ecke wieder scharf, jedoch war der Ball da bereits im Aus. Den anschließenden Schuss von Frank Adu blockte Argenthals Tom Thiele ab. Schiedsrichter Oliver Sons aus Pfaffendorf entschied auf Handspiel auf der Linie und zückte die Rote Karte (17.). Nicht nur für Thiele nicht nachvollziehbar: „Das war nur Bauch. Und der Ball war sowieso vorher im Aus.“

Peters-Ärger nach Roter Karte: „Das macht keinen Spaß mehr“

Abwehrchef Jonas Bersch war es egal, er traf aus elf Metern sehr sicher links oben zum 1:0 (17.). Sicherheit gab das den Hausherren jedoch nicht – im Gegenteil. Die Überzahl sah man nie, Chancen hatten nur die Gäste. Peifer rutschte vorbei (22.) und Semih Backes durfte frei köpfen (24.). Der Ausgleich gelang Argenthal dann zwei Minuten vor dem Pausentee. Daniel Römer zog links kurz an, Peifer hielt den Fuß in die Hereingabe zum 1:1 (43.).

Dass man auch personell mit Gleichzahl in die Kabinen ging, lag an Minute 45. Gäste-Keeper Leon Roth nahm eine Rückgabe etwas schlampig mit, TSV-Stürmer Eric Peters setzte nach und führte einen typischen „Peters-Zweikampf“ mit viel Einsatz, viel Risiko, aber auch mit viel Ball. Schiedsrichter Sons zeigte erneut Rot, diesmal sehr energisch (45.). Peters traf man wenig später fassungslos an: „Der Schiri sagte mir, ich sei chaotisch reingesprungen. Das macht keinen Spaß mehr“, so Peters zur überzogenen Hinausstellung.

i Argenthals Spielertrainer Simon Peifer (am Ball) machte beide Tore für seine SG beim 2:2 in Emmelshausen (in Blau mit Frank Adu). hjs-Foto

Halbzeit zwei begann erneut mit einer TSV-Chance. Alhaj umkurvte Roth und traf nur den Pfosten (51.). Auf der Gegenseite spielte sich der Gast ab und an durch, zielte aber oft zu hoch. Tore sollten trotzdem noch fallen, zwei an der Zahl. Der im Sommer nach Kirchberg wechselnde Nico Wilki blieb im Zentrum stabil, bediente Peifer. Der Spielertrainer traf mit einem satten Flachschuss ins lange Eck, es stand 1:2 (70.). Acht Minuten später dann der Endstand. Punktgenauer Diagonalball von TSV-Neuzugang Deniz Bürü, „Karbach-Leihgabe“ Florian Jannke hielt aus 15 Metern die Innenseite hin zum Ausgleich. Ein Ergebnis, dem Peifer etwas nachtrauerte: „Wir waren näher dran. Vor dem 1:1 hatten wir in Unterzahl schon zwei Chancen. Emmelshausen hatte außer den Toren nur den Pfostenschuss. Wir hatten sechs, sieben Abschlüsse, alle zu hoch angesetzt.“

TSV-Coach Uli Feldheiser sah Gutes und Schlechtes: „Von den Chancen her geht das Ergebnis in Ordnung. Nach dem 1:0 und dann in Überzahl spielten wir aber plötzlich schlechter, machten viel mehr Fehlpässe. Die Halbzeit war dann wie ein Neustart beim Stand von 1:1 und zehn gegen zehn. Gut gefallen hat mir, wie wir nach dem 1:2 noch mal zurückgekommen sind.“ Der TSV hat als Elfter mit seinen 31 Punkten „nur“ noch acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den Mülheim-Kärlich II nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Untermosel Kobern als 13. bei nun 23 Punkten weiter inne hat. Fünf Spieltage stehen noch aus. Am Sonntag fährt der Elfte Emmelshausen zum Zwölften nach Boppard zum Derby. Der Neunte Argenthal empfängt am Sonntag den Dritten Weitersburg in Liebshausen.

TSV Emmelshausen – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen 2:2 (1:1)

Emmelshausen: Ackermann – Bürü (90. Adjibabi), Boos, Bersch, Adu – O. Inal (70. Wunderlich), Jannke, Ben Amor, Lips – Peters, Alhaj (59. Schmitt).

Argenthal:Roth – Backes, Elz (55. Heydorn), M. Schulzki (72. Melsheimer), Römer (88. Menk) – T. Thiele, Merg (77. Korbion), Wilhelm, Paul (82. Lorenz) – Peifer – Wilki.

Schiedsrichter: Oliver Sons (Pfaffendorf).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Bersch (17., Foulelfmeter), 1:1, 1:2 Peifer (43., 70.), 2:2 Jannke (78.).

Besonderheiten: Rote Karte für T. Thiele (17., Argenthal) wegen Handspiels auf der Torlinie, Rote Karte für Peters (45., Emmelshausen) wegen Foulspiels.