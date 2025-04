Emmelshausen gegen Argenthal – das hat zwar nicht mehr den Klang wie zu Verbandsliga-Zeiten in den 1990er-Jahren oder zu Beginn des Jahrtausends, aber ein Hunsrücker Traditionsduell ist es allemal. Die Neuauflage steigt am Mittwoch in Emmelshausen.

Wochenspieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und da steht am Mittwoch (19.30 Uhr) das interessante Derby zwischen dem TSV Emmelshausen und der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen auf dem Programm. Das Hinspiel im Waldstadion gewann Argenthal mit 3:1.

Der Tabellenelfte Emmelshausen kann dem Achten Argenthal mit einem Heimsieg auf die Pelle rücken und den Rückstand auf den Lokalrivalen auf zwei Punkte verkürzen. Beide Klubs kamen gut aus der Winterpause: Emmelshausen holte aus den ersten fünf Partien 13 Punkte, Argenthal sammelte im gleichen Zeitraum (ebenfalls ohne Niederlage) elf Zähler ein. Aber seit etwas mehr als einer Woche ist Sand im Getriebe beim TSV und der SG: Emmelshausen unterlag Untermosel Kobern mit 0:1, an Karsamstag folgte ein 0:2 in Mayen. Argenthal kam in Metternich beim 2:5 unter die Räder und musste danach an Ostersonntag ein 1:3 gegen Rübenach hinnehmen.

Tim Kasper und Leon Schulzki fehlen gesperrt

„Viel schlimmer als die Niederlage wiegt aber die Rote Karte für Leon Schulzki“, sagte Argenthals Spielertrainer Simon Peifer direkt nach dem Abpfiff. Abwehrchef Schulzki hatte sich zu einer unnötigen Tätlichkeit beim Stand von 0:3 gegen Rübenachs Sturmkoloss Sascha Engel hinreißen lassen. Für Schulzki könnte Winterzugang Kim Heydorn in die SG-Dreierkette rücken. Ansonsten steht Argenthal der gleiche Kader wie gegen Rübenach zur Verfügung.

Beim TSV gibt es auch einen gesperrten Akteur, Tim Kasper sah in Mayen Gelb-Rot. Bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und den Viertletzten Mülheim-Kärlich II hat Emmelshausen den Klassenverbleib fast sicher, mit einem Heimsieg gegen Argenthal sowieso. Neben Kasper fehlt Simon Scheid, dafür kehrt Tom Schmitt zurück. „Wir haben in den vergangenen zwei Spielen kein Tor geschossen, da kann man dann kein Spiel gewinnen“, sagt Trainer Uli Feldheiser: „Jetzt kommt ein Derby, da brauchen wir Emotionen und Leidenschaft.“ Am Sonntag steht in Boppard (Partie in Rübenach auf den 14. Mai verlegt) bereits das nächste Lokalduell an.