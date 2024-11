Ahrweiler II gewinnt 3:2 TSV Emmelshausen überwintert auf einem Abstiegsplatz 24.11.2024, 12:53 Uhr

i Zum Rückrundenauftakt kassierte der TSV Emmelshausen eine 2:3-Niederlage im Kellerduell beim Ahrweiler BC II: Der TSV um Trainer Christoph Karakassidis überwintert somit auf einem Abstiegsplatz. Hermann-Josef Stoffel

Die Situation beim TSV Emmelshausen wird immer prekärer. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun vier Punkte nach dem Rückrundenauftakt und nach dem 2:3 bei Ahrweiler II.

Der TSV Emmelshausen überwintert in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf einem Abstiegsplatz: Das steht nach dem 2:3 (0:1) im Kellerduell beim Ahrweiler BC II und vor dem letzten Spiel in 2024 am Sonntag daheim gegen Weitersburg bei vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Rang zwölf schon fest.

